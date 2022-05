Mika Yo Yo nuova canzone testo traduzione e significato

- Advertisement -

Mika nuovo singolo Yo Yo: testo traduzione e significato della canzone di uno dei conduttori dell’Eurovision Song Contest 2022

Dopo aver chiuso il suo tour in Nord America, Mika è stato tra i protagonisti dell’Eurovision Song Contest 2022 nell’insolita veste di conduttore accanto a Laura Pausini e Alessandro Cattelan. In occasione dell’evento conosciuto in tutto il mondo, Mika ha pubblicato il nuovo singolo Yo Yo. Tre anni dopo il suo album precedente, l’intimo My Name Is Michael Holbrook, Mika ha rivelato la sua nuova canzone preludio al suo sesto album cui ha lavorato lo scorso anno. In un’intervista al sito Charts in Francia ha detto di voler “esplorare altri territori”.

Mika Yo Yo nuova canzone testo e traduzione

“Volevo scrivere una canzone che potesse farti piangere e ballare allo stesso tempo” ha spiegato Mika per raccontare com’è nata Yo Yo. “Una canzone per far sentire meglio il mondo, in tutta la sua durezza. Qualcosa che sarà sempre lì per confortarti. L’ho scritto per te, mentre ascolti nella tua stanza, o in un locale: non importa, si tratta solo di te”, queste le sue parole. Il testo e la traduzione di Yo Yo:

Take down all my sorrow, put that on a beat

Take down all my sorrow, put it on repeat

I know by tomorrow you’ll come back to me

If you’re not back tomorrow, what will be will be

Be will be, on the beat, on the beat, on the beat, on the beat, on the beat

On the beat, on the beat, on the beat

Take me high, high, high, take me low, low, low

Hold me again, in, in, let me go, go, go

Say goodbye, bye, bye, say hello, lo, lo

Shake my heart, heart, heart like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

I’m not going nowhere, I’m where I’m meant to be

So I’m not going nowhere, you’ll run back to me

I’ll be here ’til tomorrow, then you’re gonna see

Your turn to do the dancin’, now you can dance for me

On the beat, on the beat, on the beat, on the beat, on the beat

On the beat, on the beat, on the beat, on the beat

Take me high, high, high, take me low, low, low

Hold me again, in, in, let me go, go, go

Say goodbye, bye, bye, say hello, lo, lo

Shake my heart, heart, heart like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

On the beat, on repeat, on the beat, on repeat, on the beat

On the beat, on the beat, on the beat, on the beat

On the beat, on the beat, on the beat, on the beat, on the beat

On the beat, on the beat, on the beat

Take me high, high, high, take me low, low, low

Hold me again, in, in, let me go, go, go

Say goodbye, bye, bye, say hello, lo, lo

Shake my heart, heart, heart like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Treat me like a yo-yo, treat me like a yo-yo

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

TRADUZIONE:

Abbatti tutto il mio dolore, mettilo su un beat

Abbatti tutto il mio dolore, mettilo a ripetizione

So che entro domani tornerai da me

Se non tornerai domani, ciò che sarà sarà

Sarà sarà, sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo

Sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo

Portami in alto, in alto, in alto, portami in basso, in basso, in basso

Stringimi di nuovo, dentro, dentro, lasciami andare, vai, vai

Di’ addio, bye, bye, di’ ciao, lo, lo

Scuoti il mio cuore, cuore, cuore come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Non vado da nessuna parte, sono dove sono destinato ad essere

Non andrò da nessuna parte, correrai di nuovo da me

Resterò qui fino a domani, poi vedrai

È il tuo turno di ballare, ora puoi ballare per me

Sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo

Sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo

Portami in alto, in alto, in alto, portami in basso, in basso, in basso

Stringimi di nuovo, dentro, dentro, lasciami andare, vai, vai

Di’ addio, bye, bye, di’ ciao, lo, lo

Scuoti il mio cuore, cuore, cuore come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

A ritmo, a ritmo ripetuto, a ritmo ripetuto, a ritmo ripetuto, a ritmo ripetuto

Sul battito, sul battito, sul battito, sul battito

Sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo, sul ritmo

Sul battito, sul battito, sul battito

Portami in alto, in alto, in alto, portami in basso, in basso, in basso

Stringimi di nuovo, dentro, dentro, lasciami andare, vai, vai

Di’ addio, bye, bye, di’ ciao, lo, lo

Scuoti il mio cuore, cuore, cuore come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Trattami come uno yo-yo, trattami come uno yo-yo

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da

Da-da-da, da-da-da-da, da-da-da da-da