Isola dei famosi 2022 Roger infortunio come sta dopo il ricovero

Isola dei famosi 2022 sedicesima puntata 13 maggio: ieri sera infortunio per Roger il risultato della radiografia

Brutta tegola ieri sera all’isola dei famosi 2022 per Roger che si è infortunato durante la prova ricompensa contro Clemente Russo per vincere un Ananas e delle uova. Pochi secondi che sembravano eterni, davvero concitati, quando si è visto Balduino a terra, immobile che non proferiva parola. I naufraghi di Playa Sgamada, esclusivamente per sfidare gli avversari per la prova per conquistare del cibo, sono stati portati su Playa Rinovada. Ieri sera nella sedicesima puntata del 13 maggio del reality, la ricompensa consisteva non solo in proteine e verdure, ma era una rivincita che i naufraghi eliminati provvisori volevano prendersi nei confronti dei loro rivali.

Si sono dati il nome di Tatanka proprio per darsi la giusta carica e raggiungere l’obiettivo. La prova ricompensa ,interrotta per l’infortunio di Roger Balduino all’Isola 2022, consisteva in tre manche in cui spingere per primi un palo di legno attaccato ad una ruota. Le prime due manche sono state vinte dai Tatanka rappresentati da Laura, Licia e Fabrizia contro Merdesz, Carmen e Maria Laura. Nella clip che ha preceduto la prova ricompensa di ieri sera dell’Isola Clemente Russo aveva detto che Roger “se lo sarebbe pappato” alludendo ad una sfida di forza. È partita così la sfida a due vinta da Clemente che poi ha subito urlato “un dottore, un dottore”.

Roger infortunio: come sta dopo la radiografia

Subito Alvin vedendo il modello brasiliano a terra ha cercato di comprendere cosa fosse successo a Roger: probabilmente un crampo o la caviglia che si era bloccata nella sabbia per un movimento falso nel cercare di attutire la spinta di Russo al palo. Mentre l’inviato dell’Isola dei Famosi 2022 cercava di tranquillizzare il naufrago: sono arrivati i medici a soccorrere Roger che si è infortunato nella sedicesima puntata dopo essere stato spesso leader dimostrando grande atletismo. Ilary Blasi per lasciare i dottori liberi di dedicarsi a Balduino ha cambiato argomento parlando di Mercedesz e del rapporto con sua madre Eva.

Alvin in Playa Palapa ha dato le prime notizie ufficiali su come sta Roger dopo che si è fatto male ieri sera: è stato immobilizzato l’arto interessato, trasporto in clinica su un elicottero ed è stato sottoposto a radiografia. Il risultato dell’accertamento ha scongiurata una frattura ma evidenziato una frattura inversa. Dunque Roger non si è rotto nulla però il suo infortunio potrebbe pregiudicare il suo percorso all’Isola dei Famosi 2022: solo nei prossimi giorni i medici diranno se potrà restare in Honduras come concorrente.