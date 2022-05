Amici 21 Luigi vince categoria canto contro Alex svelate le percentuali

- Advertisement -

Ad Amici 21 il vincitore della categoria canto è Luigi Strangis che batte Alex. Maria rivela le percentuali del televoto

Luigi Strangis era il favorito per la vittoria della categoria canto e i pronostici non sono stati disattesi è lui ad aggiudicarsi il podio. Il vincitore di circuito ha battuto in una manche a tre brani e ad alto profilo tecnico Alex. Il cantante seguito dal prof. Rudy Zerbi si è distinto con i suoi due inediti: Tienimi Stanotte e Muro. La vittoria di Luigi non è stata però schiacciante in fatto di percentuali. Il cantante della squadra dei Cucca Todo si è battuto con la sua inconfondibile voce dalla particolare estensione incantando in particolare con la magistrale esibizione di Somebody To Love.



Anche i giornalisti di settore presenti in collegamento, a rappresentare la giuria che assegna il premio della critica, si sono espressi a favore di entrambi definendoli i due veri finalisti di Amici 21. Maria De Filippi nel salutare Alex non ha nascosto il suo rammarico, le piacevano molto entrambi ma il talent show ha un regolamento ben preciso, il vincitore è uno solo. Su Twitter per entrambi c’è stato un vero e proprio plebiscito di complimenti, un sentiment che già da settembre ha animato il daytime fino alla finale del 15 maggio.

È il momento di entrare nei dettagli. Il vincitore della categoria canto di Amici 21 è stato dunque Luigi Strangis contro Alex con le percentuali di 51% e 49%. Un televoto testa a testa per i due cantanti in pieno stile del talent show. Non è infatti la prima volta che è accaduto che la forbice di differenza sia del solo 2%.