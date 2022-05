Ospiti Fazio Che Tempo Che Fa 15 maggio

- Advertisement -

Quali sono gli ospiti di Che tempo che fa del 15 maggio? Ecco chi sarà nello studio con Fabio Fazio, in onda in prima serata su Rai 1.

Scopriamo la scaletta della puntata di Che tempo che fa di domenica 15 maggio. Ecco chi saranno gli ospiti in studio in prima serata su Rai 1 alle ore 20.00. Una puntata davvero esaltante con protagonisti dal set di Don Matteo 13.

Che tempo che fa ospiti 15 maggio

Un grande spettacolo attende gli spettatori di Che tempo che fa. Quali sono gli ospiti della puntata di domenica 15 maggio? Dopo aver ospitato Rafael Nadal al termine dell’ATP di Madrid, si torna in Italia con ospiti nostrani.

Non mancheranno aggiornamenti sul fronte della guerra in Ucraina. Lo stesso dicasi per i commenti sulla finale dell’Eurovision 2022, tenutosi a Torino e condotto da Mika, Laura Pausini e Alessandro Cattelan. Il voto da casa ha assegnato la vittoria all’Ucraina, rappresentata dai Kalush Orchestra, che hanno cantato Stefania.

In studio ci sarà Ligabue, che presenterà la sua prima autobiogafia, dal titolo Una storia. Spazio poi ai due protagonisti di Don Matteo 13. Da una parte Nino Frassica e dall’altra Raoul Bova, che interpretano il maresciallo Cecchini e Don Massimo. Quest’ultimo è il nuovo sacerdote di Spoleto, che ha preso il posto di Terence Hill, ovvero Don Matteo. L’amatissima fiction manderà in onda quattro episodi in due settimane, concludendo questa stagione il 26 maggio. Il titolo Rai è stato rinnovato per una nuova stagione, stavolta con Bova assoluto protagonista dall’inizio alla fine. Chi sa se ci sarà spazio per un cameo di Terence Hill.