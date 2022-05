Ospiti Mara Venier Domenica In 15 maggio

- Advertisement -

Quali sono gli ospiti di Domenica In nella puntata del 15 maggio? Mara Venier ha preparato una puntata incentrata sull’Eurovision 2022.

Dopo il Festival di Sanremo, è tempo di aprire le porte di Domenica In all’Eurovision 2022. Scopriamo quali sono gli ospiti musicali e non solo di Mara Venier nella puntata del 15 maggio 2022.

Sabato 14 maggio si è tenuta la finale dell’Eurovision 2022. I vincitori sono i Kalush Orchestra, rappresentanti dell’Ucraina, che hanno proposto Stefania sul palco del Pala Alpitour di Torino. Mara Venier torna nello studio di Domenica In per la 35esima puntata dell’edizione 2021-22, in onda dalle ore 14.00 su Rai 1.

Questo appuntamento, e dunque gli ospiti di Mara Venier, sarà quasi totalmente dedicato all’Eurovision 2022. Un poker di personaggi legati al mondo della musica sarà in studio per commentare quanto accaduto in questa tre giorni spettacolare: Mara Maionchi, Andrea Scanzi, Marino Bartoletti e Albano. Non è da escludere un collegamento con Mahmood e Blanco, che si sono ben battuti con la loro Brividi.

Nella puntata del 15 maggio di Domenica In si terrà anche un grande omaggio alla memoria di Franco Battiato. Faranno inoltre ritorno i Matia Bazar, che proporranno un medley dei loro grandi successi. Mara Maionchi commenterà il docu-film Quelle brave ragazze, che la vede protagonista con Sandra Milo e Orietta Berti. Tra gli ospiti anche Flavio Insinna, che presenterà il film per a Rai A muso duro. Ci sarà inoltre un’intervista a Teo Teocoli nei panni di Adriano Celentano. Nell’angolo libri, infine, vedremo Veronica Pivetti e Francesco Rutelli.