Gennaro Auletto chi è nuovo naufrago Isola dei Famosi 2022

Gennaro Auletto, andiamo a conoscere meglio uno dei nuovi naufraghi della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Volti nuovi sono pronti ad animare la sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. Tra questi c’è quello di Gennaro Auletto, pronto a sbarcare nel programma di Ilary Blasi lunedì 16 maggio. Andiamo dunque a conoscerlo meglio.

Chi è Gennaro Auletto

Gennaro Auletto è un giovane modello di origini italo-marocchine, ha 22 anni ed è pronto a farsi conoscere al grande pubblico grazie alla partecipazione alla sedicesima edizione dell’Isola dei famosi. Modello dal fisico scolpito, Gennaro si è fatto strada con forza nel mondo della moda lavorando con alcuni dei più importanti brand del mondo e posando anche per riviste importanti come Vogue. In realtà la sua avventura nel mondo della moda è abbastanza recente, da appena tre anni Gennaro fa questa vita, ma ha già ottenuto un successo importante.

Come riporta Elite Model Milano, Gennaro ha parlato delle sue radici marocchine e italiane, rivelando come questo mix di culture lo abbia molto aiutato a tenere la mente aperta e a farsi strada nel mondo della moda. Le sue origini, stando a quanto raccontato da Auletto, hanno influenzato moltissimo il suo modo di approcciarsi alla vita, sviluppando una prospettiva imparziale e non giudicante.

Ora Gennaro è pronto a portare la sua filosofia molto aperta e il suo fisico da modello nell’Isola dei famosi. Sarà sicuramente una new entry molto interessante, pronto a inserirsi con forza negli equilibri che si sono creati sull’isola. Conosceremo meglio dunque il nuovo entrato con la sua esperienza ne reality, visto che non sappiamo molti altri dettagli su di lui, essendo molto giovane e lontano dai riflettori. Lunedì 16 maggio dunque Gennaro Auletto farà il suo sbarco in Honduras, insieme a Marco Maccarini, Pamela Petrarolo e Luca Daffrè, pronto a vivere al massimo questa nuova esperienza televisiva.