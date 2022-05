Isola dei famosi 2022 Nick infortunio al piede, Alvin lo ufficializza

- Advertisement -

Isola dei famosi 2022, ieri sera nella puntata del 16 maggio Nick aveva le stampelle per un infortunio. Alvin svela perché e come sta

L’isola dei famosi 2022 sembra un campo di battaglia. Ha ironizzato sugli infortuni dei naufraghi in Honduras anche Ilary Blasi quando Alvin ha ufficializzato dell’incidente di Nick Luciani. Il biondo cantante dei cugini di campagna ieri sera nella puntata del 16 maggio del reality è apparso in stampelle fino al televoto. Il concorrente era infatti in nomination con Lory del Santo, Blind e Nicolas Vaporidis.

Isola dei Famosi 2022 news: Perché non c’è Nick in Palapa

Dopo l’esito delle nomination e l’annuncio dell’eliminato della diciassettesima puntata dell’Isola dei famosi 2022 è arrivato il chiarimento sull’infortunio di Nick. Ieri sera Alvin ha spiegato perché il componente dei Cugini di Campagna si è fatto male. Luciani è stato sottoposto ad una operazione al piede di poco conto ma fastidiosa. Ha calpestato un pezzo di corallo che si è conficcato nel piede, come accade per i ricci per intenderci.



Il cristallo è stato tolto da un medico e la ferita chiusa. Nick non c’è in Palapa e non c’è stato ieri sera perché deve recuperare dall’operazione post infortunio. Il naufrago sta bene, il cugino di campagna tornerà tra un paio di giorni sia nel daytime che nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2022.

L’infortunio di Nick non è il primo successo in Honduras, prima Blind poi Guendalina infine Roger sono stati curati in infermeria per problemi fisici. Nel caso di Luciani per fortuna non ci sono state complicazioni particolari e la sua sarà sicuro una pronta guarigione. Nick indossava le stampelle per un motivo in particolare, non riusciva a mettere il piede per terra perché si stava rimarginando la ferita al piede.