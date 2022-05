- Advertisement -

Marco Maccarini: scopriamo tutto quanto sul nuovo protagonista della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

L’Isola dei famosi si arricchisce di nuovi protagonisti e tra questi c’è Marco Maccarini, pronto a fare il suo sbarco in Honduras nella puntata di lunedì 16 maggio. Andiamo dunque a conoscere meglio quello che sarà uno dei nuovi volti della sedicesima edizione dell’Isola dei famosi.

Chi è Marco Maccarini

Nato a Torino nel 1976, Maccarini si appassiona presto alla musica ed esordisce nel mondo della televisione proprio grazie a essa, prima come dj su MTV e poi conducendo il programma Select insieme a Giorgia Surina. Presto diventa molto famoso come conduttore e dj radiofonico, ottenendo visibilità soprattutto grazie al programma Total Request Live. Nel 2002 arriva quindi la sua grande occasione di condurre l’anteprima del Festivalbar, finendo al timone del programma l’anno dopo insieme a Michelle Hunziker.

Maccarini diventa un volto noto in televisione, entrando nel cast delle Iene e continuando a occuparsi di musica. Nel 2007 è uno dei cinque componenti della Giuria di Qualità dei Giovani del Festival di Sanremo, mentre nel 2015 veste i panni del professore nel talent di Maria De Filippi Amici. Intanto continua anche a farsi strada nel mondo della radio, lavorando a R101 e come speaker a Radio Italia.

Una carriera lunghissima dunque tra televisione e radio, ma Maccarini negli ultimi tempi è diventato famoso anche sui social. Qui, il naufrago ha portato la sua passione per il trekking, documentando alcune avventure che ha gatto come il percorso del Cammino di Santiago e della Via Francigena.

Per ciò che riguarda la sua sfera privata, Maccarini condivide la propria vita da ormai parecchio tempo con Olivia Verona, che nella vita fa l’interior design. I due hanno anche avuto die figli: Theo nel 2007 e Mia nel 2009. L’amore tra i due va avanti da tantissimo tempo, da ormai più di 15 anni, ma a quanto pare non si sono mai sposati.