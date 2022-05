Mercedesz Henger prima e dopo rifatta? FOTO

- Advertisement -

Mercedesz Henger, andiamo a vedere com’è cambiata la ragazza dopo gli interventi chirurgici cui si è sottoposta

Tra i grandi protagonisti di questa edizione dell’Isola dei famosi c’è senza dubbio Mercedesz Henger, la famosa figlia dell’attrice hard Eva. La ragazza ha attirato le attenzioni del pubblico grazie alla sua partecipazione al reality e, tra le domande che molti si fanno, ci sono quelle riguardanti il suo aspetto estetico. In particolare, i fan si chiedono se la donna si sia rifatta e, in tal senso, è intervenuta la stessa Mercedesz, che ha pubblicato lei stessa su Instagram il proprio “prima e dopo”.

Mercedesz Henger rifatta: il proprio prima e dopo

Su Instagram, la figlia di Eva ha mostrato delle foto che mostrano i cambiamenti che il suo corpo ha affrontato negli ultimi tempi. La ragazza ha rivelato di essersi allenata molto, di aver seguito un’alimentazione corretta e di aver raggiunto la forma fisica che desiderava. Mercedesz appare visibilmente più allenato, con i muscoli molto più tonici e questa nuova forma atletica rende molto soddisfatta la ragazza, come rivelato da lei stessa.

Quanto invece agli interventi chirurgici, Mercedesz non è intervenuta sul proprio corpo e i cambiamenti che ha vissuto sono tutti naturali. L’unico cambiamento non naturale occorso alla donna riguarda le labbra, che sono effettivamente aumentate di volume grazie alla chirurgia estetica. Per il resto, tutti i cambiamenti fisici di Mercedesz sono stati naturali.

Mercedesz Henger ingrassata: le frecciatine degli haters

Ciò che ha portato la donna a condividere le proprie immagini sui social è stato probabilmente anche il numero di attacchi che ha ricevuto dagli haters per il proprio aspetto fisico. In molti hanno parlato di una Mercedesz ingrassata o l’hanno attaccata, come spesso purtroppo accade a personaggi mediaticamente in vista. La figlia di Eva Henger ha quindi pubblicato le proprie foto e soprattutto ha espresso la propria felicità per i risultati ottenuti e ciò che conta, alla fine, è che lei sia soddisfatta col proprio corpo, senza che altre persone esterne muovano giudizi.