Netflix Geeked Week 2022 trailer dell’evento Netflix in streaming

Ecco le date della Netflix Geeked Week di Netflix. L’evento live streaming che lancerà The Sandman, Stranger Things e molto altro.

Ritorna la Netflix Geeked Week, l’evento tanto atteso dagli abbonati. Spazio a trailer, poster, anticipazioni, interviste e molto altro. Scoprite quando sarà disponibile in live streaming e cosa vi aspetta.

Netflix Geeked Week 2022 trailer

Netflix Geeked Week 2022 streaming

Chiunque volesse gettarsi a capofitto nel vortice di anticipazioni della Netflix Geeked Week non dovrà far altro che tenere d’occhio i tanti social del colosso. Non c’è ancora un programma ufficiale e dettagliato, ma di sicuro qualcosa sarà mostrato anche sulla piattaforma streaming in live e on demand. L’app è disponibile su smartphone, tablet, computer, console e Smart TV. Le date della Netflix Geeked Week 2022? Dal 6 al 10 giugno 2022.

Netflix Geeked Week 2022 anticipazioni

I fan dei film e le serie TV Netflix attendono con grandissima ansia la Geeked Week 2022. Si tratta di cinque giorni di fan fest virtuale, che celebrano l’ampia offerta di titoli della piattaforma. Spazio a molte anticipazioni di show come Stranger Things e The Sandman.

Il trailer ufficiale presenta il tutto e regala una gran quantità di immagini, alcune mostrate per la prima volta. Vediamo finalmente The Sandman in versione video e non soltanto in formato fotografie. La serie TV dedicata al fumetto di Neil Gaiman è tra le più attese dell’anno. Sguardo esclusivo al Lucifer di Gwendoline Christie.

Il materiale inedito che trovate nel video sopra embeddato è da leccarsi i baffi, con sguardi a The Umbrella Academy 3, Cyberpunk Edgerunners, The Grey Man, Resident Evil, Alice in Borderland 2, Stranger Things e molto altro.