Pornstar Gemitaiz e Sfera Ebbasta: testo e significato canzone

Pornstar: andiamo alla scoperta del testo e del significato della canzone di Gemitaiz e Sfera Ebbasta.

Pornstar è una canzone contenuta nel nuovo album di Gemitaiz, realizzata in featuring con Sfera Ebbasta. Andiamo a scoprire il testo e il significato della canzone.

Pornstar: il significato della canzone di Gemitaiz e Sfera Ebbasta

Una femme fatale, donna sensuale e magnetica, è la protagonista della canzone e chi canta è irrimediabilmente rapito da lei, non riuscendo a resisterle.

Pornstar: il testo della canzone di Gemitaiz e Sfera Ebbasta

Sopra una Ferrari rossa

Hai il mio cuore dentro la tua Hermès

Sali sopra di me

Ti muovi come una pornstar

Vuoi passare la notte con me

Poi scappare in hotel

Sopra una Ferrari rossa

Hai il mio cuore nella tua Hermès

Sali sopra di me

Yea

Scendo dall’aereo che c’era maltempo

Il cielo è tutto grigio che sembra d’argento

Yeah, le chiedo una foto me ne manda cento

Dice se vado nella sua stanza in centro

Stella non ci sto, sono in giro

Sbagli grossi, sì, sono il primo

Nella suite all’ultimo piano

Il cell che scoppia sul comodino

Dopo ridi e dici “Non l’ho fatto apposta”

Questa vita vuoi sapere quanto costa

Alti come a Nairobi

Metto i diamanti ai lobi

Tu di cuori fai shopping

Sai che sono il tuo hobby

Con te non so come fare

Dai vieni, sto preso male

Ti muovi come una pornstar

Vuoi passare la notte con me

Poi scappare in hotel

Sopra una Ferrari rossa

Hai il mio cuore nella tua Hermès

Sali sopra di me

Ti muovi come una pornstar

Vuoi passare la notte con me

Poi scappare in hotel

Sopra una Ferrari rossa

Hai il mio cuore nella tua Hermès

Sali sopra di me

Le bugie hanno la memoria corta

Come stasera la tua minigonna

Esci con il mio cuore nella borsa

Sbatti la porta, io e te

Girando un porno in hotel

Sotto le stelle Michelin

Dovevi tornare all’una

Si sono fatte le tre

Baby, odi quando chiami ma non ti rispondo

Ami solo i soldi, io invece li odio

Mi addormento ancora con il tuo odore addosso

Ho i tuoi segni sul corpo

Okay, puzza d’erba, fumo Bubble Gum

Mentre scorro sopra al tuo OnlyFans

Chissà quanti ti scrivono

Quanti ti fanno le avance

Quando lo facciamo vuoi ascoltare il mio CD

E in fondo lo so che non sei quella giusta per me

E i tuoi baci addosso mi lasciano i lividi

Scopi senza amore, sei una pornstar

Vuoi passare la notte con me

Poi scappare in hotel

Sopra una Ferrari rossa

Hai il mio cuore dentro la tua Hermès

Sali sopra di me

Ti muovi come una pornstar

Vuoi passare la notte con me

Poi scappare in hotel

Sopra una Ferrari rossa

Hai il mio cuore nella tua Hermès

Sali sopra di me