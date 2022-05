Tananai in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Tananai arriva a Milano col suo tour che ha già conquistato tantissimi spettatori: andiamo a scoprire la scaletta del concerto.

Il tour di Tananai ha preso il via il 13 maggio a Torino e ora è pronto a sbarcare a Milano, la sua città d’origine, per un attesissimo concerto al Fabrique lunedì 16 maggio, finito completamente sold out. Non sarà l’unica data milanese del cantante, che poi tornerà a esibirsi a Milano il 23 maggio, ancora al Fabrique, per un’altra data totalmente sold out. In mezzo, ci saranno i concerti a Roma e Firenze, che animeranno la settimana dell’artista prima del ritorno a casa a Milano e di una mini pausa, per riprendere il tour a giugno e proseguire per tutta l’estate, fino alla data finale del 3 settembre a Bergamo. Andiamo dunque a scoprire quale sarà la scaletta del concerto a Milano di Tananai.

Tananai: la scaletta del concerto a Milano

La carriera dell’artista è ancora agli albori, eppure sta già attirando tantissimi spettatori e fan. Tananai ha saputo conquistarsi la massima attenzione mediatica grazie alla sua partecipazione al Festival di Sanremo, dove ha ottenuto l’ultimo posto con la sua Sesso occasionale, ma ha saputo conquistare la simpatia dei fan e soprattutto ha portato la sua canzone a essere una delle più ascoltate del momento.

Un successo crescente, che ha reso Tananai uno degli artisti del momento e lo testimonia la fortuna che hanno avuto i suoi concerti, con le due date milanesi e quella romana andate completamente sold out. Un grande risultato sicuramente per un’artista agli albori del suo percorso.

Nel concerto milanese, l’artista canterà quasi tutto il suo repertorio: ecco le canzoni, in ordine variabile, che costituiscono la scaletta del concerto di Milano di lunedì 16 maggio di Tananai:

Maleducazione

Volersi male

Ichnusa

Bear Grylls

Calcutta

Giugno

Baby Goddamn

Esagerata

Sesso occasionale

Comincia tu (ft. Rosa Chemical)

Seno sinistro

10K Scale

Saturnalia