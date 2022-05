Che fine ha fatto Sara 3 quante puntate e quando esce

- Advertisement -

Che fine ha fatto Sara 3 è la stagione finale della serie Netflix messicana. Finalmente il mistero sarà risolto una volta per tutte.

Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su Che fine ha fatto Sara 3. Ecco quanti episodi mancano al gran finale, quando arrivano in streaming su Netflix e da che ora saranno disponibili sulla piattaforma.

Che fine ha fatto Sara 3 trailer

Che fine ha fatto Sara 3 quante puntate

Che fine ha fatto Sara 3 è l’ultima stagione della serie TV Netflix messicana. Fino a oggi sono stati proposti al pubblico un totale di 18 episodi in due stagioni. Per questo viaggio finale, infine, le puntate sono otto. In questi appuntamenti si delineerà l’ultima parte di questa complessa storia.

Che fine ha fatto Sara 3 quando esce e dove vedere

Quando esce in streaming Che fine ha fatto Sara 3? La terza e ultima stagione è in streaming da mercoledì 18 maggio. Tutti gli episodi saranno disponibili in un solo giorno, senza la necessità di dover attendere le uscite settimanali.

A che ora esce Che fine ha fatto Sara 3? Appuntamento fissato per le ore 9.00 del mattino del 18 maggio. Siate pronti per una maratona davvero esaltante. Il mistero sarà risolto una volta per tutte su Netflix, che di sicuro vedrà esordire il titolo nella sua Top 10, così come accaduto con le due stagioni precedenti. A dimostrazione dell’assoluto successo passato, la prima stagione è nella classifica dei titoli più visti (non in lingua inglese) di sempre su Netflix: 266.430.000 ore di visione nei primi 28 giorni dal debutto.