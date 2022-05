Isola dei Famosi 2022 il regista giudica Blasi e Marcuzzi: chi vince?

- Advertisement -

Ilary Blasi o Alessia Marcuzzi? Il regista dell’Isola dei famosi, Roberto Cenci, ha parlato della sua esperienza con le due conduttrici, dicendo la sua sul confronto tra loro.

L’Isola dei famosi su Mediaset ha il volto di due notissime conduttrici: Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi. La prima è stata al timone del reality show dal 2014 al 2015, conducendo cinque edizioni del programma. Dall’anno scorso invece alla guida dell’Isola c’è Ilary Blasi, che ha dato nuova linfa allo show. Della differenza tra le due conduttrici ha parlato a Novella 2000 il regista Roberto Cenci: scopriamo cosa ha detto.

Isola dei famosi: chi vince tra Blasi e Marcuzzi

Il regista ha evidenziato le differenze tra le due conduttrici. Ilary Blasi è molto diretta e spontanea e ha portato al programma un taglio più leggero e più ironico, creando un’Isola a su misura per sé stessa. Un approccio diverso a quello di Alessia Marcuzzi, che predilige magari la precisione all’ironia. Si tratta di due stili diversi, che secondo Cenci però si sposano bene entrambi col genere reality. Insomma, non c’è una conduttrice migliore delle altre, anche perché Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi sono talmente diverse che azzardare un paragone è difficile. Ciò che non cambia però è l’efficacia con cui entrambe hanno condotto l’Isola dei famosi, riuscendo a convincere e a imporre il proprio stile senza intaccare il successo del reality show.

Dopo aver parlato del confronto tra il vecchio volto dell’Isola dei famosi e quello di adesso, Cenci ha anche parlato del peso che ha il doppio appuntamento settimanale che sta contrassegnando questa edizione dell’isola. Si tratta di uno schema molto più impegnativo anche per i creatori, che devono confrontarsi molto più di frequente sull’andamento del gioco. Anche in questo si vede la bravura di Ilary Blasi, nel tenere saldamente le fila del programma anche con la difficoltà del doppio appuntamento.