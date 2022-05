Isola dei famosi 2022 chi è uscito ieri sera 16 maggio nomination e boom

- Advertisement -

All’Isola dei famosi 2022 nella diciassettesima puntata del 16 maggio stupiscono eliminato e nomination. Chi è uscito ieri sera da Playa Sgamada, chi ha perso al televoto

L’isola dei famosi 2022 è andata in scena ieri sera 16 maggio con una puntata piena di colpi di scena. C’è stata infatti sia un eliminato al televoto sbarcato sull’altra spiaggia, sia un naufrago che è uscito da Playa Sgamada che ha definitivamente abbandonato il gioco tornando in Italia. A perdere al televoto è stato Blind con una percentuale testa a testa con Lory del Santo: è uscito con il 13% per un solo punto di distanza con la show girl che si è salvata con il 14%. Il preferito tra i 4 in nomination è stato Nicolas Vaporidis con il 55%, Nick invece ha totalizzato il 18% delle preferenze.

Ad infiammare lo studio e rallegrare i concorrenti in Honduras l’ingresso di quattro naufraghi: Luca Daffrè, Gennaro Auletto, Marco Maccarini e Pamela Petrarolo. Lory del Santo ha apprezzato la bellezza dei due modelli tanto quanto Maria Laura De Vitiis che è stata rimbalzata da Alessandro. Il figlio di Carmen di Pietro ha confermato le sue prime impressioni: non si fida, non crede nel suo interesse e se qualcosa ci sarà non sarà sull’Isola. Non è successo solo questo ieri sera nella diciassettesima puntata del reality: anche Edoardo Tavassi ha chiuso la conoscenza con Mercedesz Henger perché la ritiene falsa. Tra lei e Nicolas Vaporidis ha scelto il suo amico di avventura.

Isola dei famosi 2022 chi è stato eliminato 16 maggio

Dopo uno scontro tra Guendalina e Maria Laura De Vitis sulla sincerità delle conquistadoras si è passati all’esito del televoto flash. Chi è stato eliminato ieri sera dall’Isola dei Famosi 2022 nella puntata del 16 maggio è Clemente Russo con il solo 9% dei voti, una percentuale netta contro il 13% di Fabrizia, il 14% di Estefania e il 26% di Licia. Marco Cucolo è il preferito ed è tornato su Playa Renovada.

Dopo l’esito del televoto su chi è uscito ieri sera definitivamente dal reality è stato il momento della prova leader vinta al girarrosto da Maria Laura e Alessandro. In studio intanto da segnalare un’accesa lite tra Laura Maddaloni e Vladimir Luxuria. L’ex naufraga ha attaccato l’opinionista ipotizzando che sia stata lei a influenzare il televoto da casa.

Isola dei famosi 2022 nomination 16 maggio

Estefania ieri sera nella diciassettesima puntata del 16 maggio dell’Isola dei Famosi 2022 è tornata ufficialmente in gioco su Playa Palapa dopo aver superato la prova del girrarosto. Infine le nomination. A votare Mercedesz Henger sono stati: Blind che le ha dato bacio di Giuda, Edoardo, Guendalina, Carmen, Marco Maccarini, Luca Daffrè, Pamela Petrarolo e Nicolas, votato da Estefania e Lory . Mercedesz ha invece nominato Guendalina, votata anche da Gennaro. Vanno in nomination Mercedesz Henger e Nicolas Vaporidis indicato dai leader. Quasi in chiusura della puntata di ieri sera dell’isola dei famosi 2022 Ilary Blasi ha fatto il “boom”: è caduta dalla sedia, nulla di grave per fortuna solo tante risate.