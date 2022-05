Isola dei famosi 2022 Ilary Blasi caduta rovinosa come la Ventura il caso

- Advertisement -

Il video della caduta di Ilary Blasi all’Isola dei famosi 2022 nella puntata del 16 maggio è virale. Ricordate la Ventura?

Ilary Blasi ieri sera nella puntata del 16 maggio dell’Isola dei famosi è stata grande protagonista. Nessuna gaffes in stile Palapa Patata anche se non sono mancate le risate. Ilary Blasi è caduta dalla sedia mentre Estefania Bernal era collegata dalla Palapa per la sua nomination. Ha perso l’equilibrio, probabilmente, e dalla poltroncina è volata giù per terra rovinosamente. È riuscita a proteggersi mettendo le braccia davanti per attutire l’impatto con il suolo. Nulla di grave, la moglie di Francesco Totti sta bene, fortunatamente non si è fatta nulla. Il pubblico in studio è scoppiato a ridere e gli opinionisti hanno aiutato la conduttrice a rialzarsi. Il video della caduta di Ilary Blasi ieri sera all’Isola dei Famosi 2022 è diventato virale sui social.

L’ex letterina di Passaparola ha ringraziato anche Gustavo Rodriguez che si era premurato di aiutarla a rialzarsi, poi insieme a Nicola Savino ha ironizzato con Alvin. L’inviato ha chiesto alla conduttrice se fosse caduta dalla sedia, ha poi scherzato sullo spirito dell’Isola, come se fosse il karma, e lei ha replicato con una battuta “ a buon rendere”. La caduta di Ilary Blasi all’Isola dei famosi 2022 non è il primo caso successo in un reality ambientato in Honduras. Era già successo a Simona Ventura quando conduceva il reality su rai 2. Era la prima puntata della stagione e Super Simo cade, forse a causa dei tacchi molto alti con l’abito lungo. Dopo essere rapidamente tornata in piedi rassicurò i telespettatori dicendo di star bene e che era abituata a cadere dagli sci, quindi per lei era una passeggiata. Davvero un caso particolare che due conduttrici Ilary Blasi e Simona Ventura siano entrambe cadute conducendo lo stesso reality: l’Isola dei Famosi.