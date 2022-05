Isola dei famosi 2022 Mercedesz Luca Daffre è flirt: Edoardo reagisce

- Advertisement -

Isola dei famosi 2022: scoppia subito l’intesa tra Mercedesz Henger e Luca Daffrè, vediamo qual è la reazione di Edoardo

La puntata di lunedì 16 maggio ha portato importanti novità sull’isola. Hanno infatti fatto il proprio ingresso nello show ben quattro nuovi protagonisti, tra questi Luca Daffrè, che ha subito mostrato un’intesa importante con una delle protagoniste dello show, ovvero Mercedesz Henger. Un flirt che nasce, che non è passato inosservato e che ha ovviamente provocato la reazione di Edoardo Tavassi, molto vicino alla figlia di Eva Henger. Andiamo a vedere la situazione.

Isola dei famosi: il triangolo tra Mercedesz, Luca ed Edoardo

Sembra essersi rotto l’idillio tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Sin dall’arrivo della figlia di Eva sull’isola, è sembrata sempre più evidente l’intesa tra la ragazza e il fratello di Guendalina Tavassi. Dopo però un inizio che è sembrato essere tutto rose e fiori, ora iniziano a emergere le prime crepe nel loro rapporto. C’è sempre la solita questione della situazione sentimentale di Mercedesz Henger, che continua a rimanere un mistero. La ragazza continua a professarsi single, ma non si placano le indiscrezioni su un suo presunto fidanzato e molti naufraghi non si fidano delle parole della ragazza. Edoardo anche è rimasto interdetto, perché secondo lui quando Mercedesz ha registrato la clip di presentazione in cui ha detto di essere interessata al ragazzo, conti alla mano era ancora fidanzata o comunque si era lasciata da poco.

Dubbi che hanno minato la solidità del loro rapporto, insieme ad altre questioni come il rapporto con gli ex fidanzati, argomento che ha generato un nuovo dibattito tra i due. Ad aumentare inoltre la tensione è stato l’ingresso di Luca Daffrè, che ha mostrato subito un’intesa con Mercedesz e mette ancora più alla prova Edoardo, i cui dubbi e le cui incertezze non fanno che aumentare.