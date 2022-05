Isola dei famosi 2022 Nicolas Vaporidis che infortunio! Decide il medico

- Advertisement -

All’isola dei famosi 2022 dopo Nick è arrivato l’infortunio per Nicolas Vaporidis. “Tempi migliori” ha detto Alvin che ha annunciato responso dei medici

Ieri sera la diciassettesima puntata del 16 maggio 2022 è stato un vero e propio lazzaretto, citando la conduttrice Ilary Blasi. Nicolas Vaporidis ha avuto un pesante infortunio, si è tagliato sotto l’alluce che ha sbattuto fortemente a piedi nudi contro una radice di mangrovia nascosta sotto la sabbia. L’incidente del protagonista di notte prima degli esami è successo mentre si spostavano dalla Playa, dopo la prova, in Palapa per le nomination. Il naufrago è subito stato portato in infermeria perché la ferita era sotto l’unghia che ha risentito dell’impatto. La decisione dei medici è stata quella di fasciarlo e staccarlo. A portare Vaporidis sulle spalle è stato Alvin, l’attore aveva infatti difficoltà a camminare.

“Mi fa malissimo” ha dichiarato Nicolas riguardo il suo infortunio e al momento delle nomination Ilary Blasi ha affermato “Non ce mollá!” Un affermazione quanto mai necessaria visto che poco prima Nick aveva abbandonato ieri sera la Palapa per un infortunio. Operato al piede deve recuperare come già accaduto in infermeria a Blind e Guendalina. Discorso diverso per Roger Balduino che è stato colpito da una distorsione alla caviglia e tornerà nei prossimi giorni, magari insieme al biondo cantante dei cugini di campagna. Divertente invece alla fine della puntata di ieri sera 16 maggio 2022 la caduta di Ilary Blasi dalla sedia. La regia si è divertita a riproporre la clip mentre Alvin ha ironizzato “è lo spirito dell’Isola”.