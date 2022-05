Madame in concerto a Torino: scaletta

- Advertisement -

Il tour di Madame fa tappa a Torino: scopriamo la scaletta del concerto dell’artista nel capoluogo piemontese.

Madame fa tappa a Torino col suo tour. Dopo le straordinarie date di Milano e i concerti a Firenze e Napoli, l’artista è pronta a esibirsi nel capoluogo piemontese. Martedì 17 maggio Madame sarà di scena al Teatro della Concordia a Venaria, Torino, pronta a ricevere anche l’abbraccio del pubblico piemontese dopo i bagni di folla ricevuti nelle altre date. È un concerto molto atteso, andato completamente sold out, come quasi tutti i concerti di questo tour. Dopo diversi rinvii dovuti alla pandemia, Madame sta finalmente riuscendo a portare in giro per l’Italia il suo primo album, Voce, un cd che ha ottenuto un successo pazzesco, concludendo ai primi posti della classifica degli album più venduti del 2021. Con un anno di ritardo Madame sta riuscendo a vivere il suo tour e sta ottenendo un consenso incredibile.

Madame, la scaletta del concerto a Torino

Martedì 17 maggio dunque Madame sarà in concerto al Teatro della Concordia. Si tratta della penultima tappa del tour, prima del gran finale a Roma, con due date già sold out e ovviamente attesissime. Al centro della scaletta dei concerti della tournée nei club d’Italia di Madame c’è ovviamente l’album Voce, con tutti i più grandi successi del cd come Baby, Il mio amico e chiaramente la title track, Voce, brano che Madame ha presentato a Sanremo e che ha dato una spinta propulsoria al suo successo mediatico.

Andiamo dunque a vedere quella che, al netto di eventuali variazioni più che altro nell’ordine di uscita delle canzoni, sarà la scaletta del concerto di Madame a Torino:

Istinto

Tu mi hai capito

Baby

Clito

Mami papi

Bamboline boliviane/Vergogna

L’eccezione

Tutti muoiono

Luna

Amiconi

L’anima/17

Il mio amico

Mi fiderò

Sentirmi

Sciccherie

Voce

Marea