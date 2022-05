Mahmood in concerto a Milano: scaletta

- Advertisement -

Mahmood arriva a Milano per due attesissimi concerti: scopriamo le scalette degli show nel capoluogo lombardo.

Messa alle spalle l’esperienza all’Eurovision, Mahmood ha ripreso il proprio tour, pronto a esibirsi nelle principali città d’Italia dopo essere stato protagonista in Europa. La tournéè di Mahmood, iniziata a Trezzo sull’Adda, ha portato l’artista nelle più importanti location continentali, da Amsterdam a Londra e Parigi, e ora andrà in scena nei principali club italiani. La prima location è stata quella di Torino, dove Mahmood è stato protagonista insieme a Blanco all’Eurovision, e ora l’artista sarà di scena per due attesissime serate a Milano. Andiamo a scoprirne la scaletta.

Mahmood: la scaletta dei concerti di Milano

Doppio appuntamento per Mahmood a Milano. Martedì 17 maggio e mercoledì 18 maggio l’artista si esibirà all’Alcatraz, dando il via a una settimana ricca di appuntamenti, che si concluderà poi con altri attesissimi concerti a Roma e a Napoli. Al centro della scaletta dei concerti milanesi ci saranno senza dubbio le canzoni di Ghettolimpo, ultimo album dell’artista, che ha visto la luce nel 2021. Dopo i rinvii dovuti alla pandemia, Mahmood sta finalmente riuscendo a portare in giro per l’Italia e per l’Europa il suo cd, un grandissimo successo che ha consacrato ulteriormente la stella di Mahmood.

Il 2022 è stato finora un grandissimo anno per l’artista, che è tornato a vincere il Festival di Sanremo dopo ave trionfato nel 2019. In coppia con Blanco, Mahmood si è imposto con Brividi, e ha quindi potuto anche fare ritorno all’Eurovision, dove non è riuscito in coppia con l’artista bresciano a replicare il successo dei Maneskin dello scorso anno. Ora, Mahmood sta continuando a essere protagonista col suo tour, andiamo a vedere la scaletta dei concerti milanesi:

Dei

Ghettolimpo

Klan

Baci dalla Tunisia

Inyuasha

Il Nilo nel Naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi