Barbara Palombelli che fine ha fatto? Assente in tv: l’annuncio

Dov’è finita Barbara Palombelli? Perché la celebre conduttrice è assente a Stasera Italia? Ecco spiegato il motivo e quando tornerà.

Barbara Palombelli è assente dalla conduzione di Stasera Italia. Una sorpresa amara per chi segue con regolarità il programma di Rete 4. Ecco chi la sostituirà, cos’ successo e quando tornerà la nota presentatrice.

Stasera Italia: Barbara Palombelli assente

Martedì 17 maggio Barbara Palombelli non ha condotto Stasera Italia, cos’è accaduto? Perché la presentatrice era assente e per quanto tempo lo sarà? A sostituirla c’è la giornalista Stefania Cavallaro, che ha dato il benvenuto ai telespettatori, sottolineando come questa conduzione sia ovviamente una novità per lei, pur facendo parte della grande famiglia di Rete 4.

Barbara Palombelli sarà assente dagli studi di Stasera Italia per alcuni giorni. Farà ritorno lunedì 23 maggio regolarmente, dopo 4 serate in cui sarà sostituita dalla Cavallaro, che in studio non ha dato alcuna spiegazione in merito a tutto ciò. Andando sul sito di Mediasetplay è possibile leggere un accenno di motivazioni. L’azienda si limita a sottolineare come la conduttrice si sia dovuta assentare dai propri impegni a causa di alcuni impegni. Lo stesso era stato detto dalla diretta interessata al termine della puntata del 16 maggio di Stasera Italia: “Ho un annuncio da fare. Per quattro serate troverete qui al mio posto Stefania Cavallaro. Io ho degli impegni e tornerò lunedì prossimo”.

Chi è Stefania Cavallaro

Nota giornalista, Stefania Cavallaro è il volto dei notiziari di Mediaset. La sua carriera ha avuto il via nell’ormai lontano 1997. Ha spiegato d’aver sempre voluto fare giornalismo, fin da quando era alle elementari. Nel ’97 ha seguito un corso di giornalismo a Roma, durato un anno. Ha poi iniziato a spedire il proprio curriculum in giro, trovando subito spazio a Telelombardia. Da allora non si è mai fermata.

Il grande salto è avvenuto nel 2001, quando è entrata nella redazione di Studio Aperto, al tempo diretto da Mario Giordano. Lavorava al secolo a Rtl 102.5. Una collega la notò e le disse che cercavano sostituzioni estive. Una volta inviato il curriculum al personale, è stata presa per tre mesi. Poi altre te e infine, contratto dopo contratto, è stata assunta a tempo indeterminato”.