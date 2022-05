Battiato mi spezza il cuore Morgan testo e significato

- Advertisement -

Battiato mi spezza il cuore: andiamo alla scoperta del testo e del significato della canzone di Morgan dedicata al cantante.

A un anno di distanza dalla scomparsa di Franco Battiato, Morgan ha deciso di dedicare una canzone all’artista, evidente dal titolo. Il cantante ha rivelato di aver voluto scrivere questa dedica perché, nella sua esperienza artistica, si è ispirato alla poetica dell’artista siciliano e ha omaggiato dunque questo legame col suo nuovo singolo. Andiamo a scoprire il testo e il significato della canzone che sarà presto disponibile su tutte le piattaforme digitali.

Battiato mi spezza il cuore: il significato della canzone di Morgan

Morgan ha presentato questo brano a Domenica In e come detto si tratta di un omaggio a tutta l’ispirazione che l’artista siciliano gli ha garantito nell’arco della sua carriera. Morgan sottolinea quanto l’artista siciliano sia sempre stato speciale per lui, quando sia stato diverso e per queste sue caratteristiche gli ha sempre un po’ ricordato sé stesso, riuscendo a immedesimarsi in lui. Un omaggio che arriva a un anno di distanza dalla morte dell’artista e il ricordarlo “spezza il cuore” per Morgan.

Battiato mi spezza il cuore: il testo della canzone di Morgan

Battiato mi spezza il cuore

e non ci posso pensare

Battiato mi riporta bambino

è sempre stato speciale,

così diverso da tutti

forse per questo

ritorna se stesso.

O chissà,

Battiato mi spezza il cuore

e non ci voglio pensare

Battiato che mi ha ridato

il bambino

è sempre stato gentile

molto diverso da tutti

e per questo

mi ricorda me stesso.

Mio padre

Battiato mi spezza il cuore

e non ci voglio pensare

Battiato, che ritorna

bambino

è sempre stato signore

al di sopra degli altri

ed è per questo

che più in alto

mi porta il canto

ma ti spezza il cuore