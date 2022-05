Centro di gravità permanente Franco Battiato testo e significato

- Advertisement -

Centro di gravità permanente: ecco il testo e il significato di una delle più famose canzoni realizzate da Franco Battiato.

Tra le canzoni più famose di Franco Battiato c’è sicuramente Centro di gravità permanente: andiamo alla scoperta del testo e del significato del brano.

Centro di gravità permanente: il significato della canzone di Franco Battiato

Il brano nasce dal senso di smarrimento che ha provato a un certo punto della sua vita Franco Battiato e che somiglia al senso di smarrimento che tutti provano nella vita. La sensazione di aver perso la rotta, di non riuscire più a trovare il proprio centro e allora la ricerca di un centro di gravità che permetta, sempre, di riuscire a rimanere in piedi e convinti della propria vita.

Centro di gravità permanente: il testo della canzone di Franco Battiato

Una vecchia bretone

Con un cappello e un ombrello di carta di riso e canna di bambù

Capitani coraggiosi

Furbi contrabbandieri macedoni

Gesuiti euclidei

Vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori

Della dinastia dei Ming

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Over and over again

Per le strade di Pechino erano giorni di maggio

Tra noi si scherzava a raccogliere ortiche

Non sopporto i cori russi

La musica finto rock la new wave italiana il free jazz punk inglese

Neanche la nera africana

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Avrei bisogno di

Cerco un centro di gravità permanente

Che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose sulla gente

Over and over again

You are a woman in love

Baby I need your love

I want your love

Over and over again

Come in into my life

Baby, I want to give you my soul

Baby, I need your love