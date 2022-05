Franco Battiato le canzoni scritte per altri artisti

- Advertisement -

Franco Battiato, andiamo a scoprire per chi ha scritto durante la sua lunghissima carriera. Le canzoni scritte per altri compresa Patty Pravo

Franco Battiato è stato sicuramente uno dei più grandi protagonisti della storia della musica italiana e ha scritto canzoni rimaste nei cuori di tantissimi fan. Tra i grandi successi del cantante non ci sono solo i suoi brani più famosi come La cura o Centro di gravità permanente, ma ci sono anche canzoni che l’artista ha scritto per altri. Andiamo a scoprire quali sono.

Per chi ha scritto le canzoni Franco Battiato?

Soprattutto tra gli anni 70 e 80, Franco Battiato ha scritto per diversi artisti e ha prodotto, con la Battiato Factory, alcuni album di assoluto successo. Tra gli artisti che hanno usufruito della prodigiosa mano di Battiato ci sono state tre grandi artiste come Milva, Alice e Giuni Russo. La collaborazione con Alice ha portato la cantante a un livello superiore, con l’affermazione grande a Il vento caldo dell’estate e la vittoria a Sanremo nel 1981 col brano Per Elisa.

Franco Battiato ha prodotto l’album di Milva dal titolo Milva e dintorni, mentre con Giuni Russo ha realizzato il cd Energie, che ha contribuito al successo commerciale della cantante. La mano di Battiato si è estesa sul successo di tre grandissime artiste protagoniste degli anni ’80, ma il suo contributo alla musica italiana è evidente anche negli anni a seguire. L’artista ha collaborato con tantissimi cantanti, da Francesco De Gregori, per cui ha curato gli arrangiamenti nella canzone Il cuoco di Salò, a Patty Pravo, per cui ha scritto il brano Emma Bovary nell’album Notti, guai e libertà.

Nel 2008 Battiato ha collaborato con Tiziano Ferro alla stesura del brano Il tempo stesso nell’album Alla mia età e ha scritto, contribuendo anche all’interpretazione, la canzone Il movimento del dare di Fiorella Mannoia. Questi sono i principali brani scritti da Franco Battiato per altri artisti, un contributo fondamentale alla tradizione musicale italiana.