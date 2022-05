Gazzelle in concerto a Bologna: scaletta

- Advertisement -

Il tour di Gazzelle prosegue e fa tappa a Bologna: scopriamo la scaletta dello show del cantante romano.

Prosegue il tour di Gazzelle, che ha preso il via con la data zero a Mantova e ha vissuto una notte indimenticabile a Milano. Dopo il concerto milanese, l’artista romano sarà protagonista a Bologna, dove si esibisce mercoledì 18 maggio 2022 all’Unipol Arena. Uno show molto atteso, per Gazzelle è atteso un bagno di folla, di cui un assaggio c’è stato già quando il cantante, in viaggio per esibirsi, si è fermato proprio a Bologna e ha regalato un’esibizione gratuita per strada, attirando tantissimi spettatori che si sono fiondati ad assistere allo show improvvisato del cantante. Un momento molto intenso, replicato poi a Torino e che promette di diventare un’abitudine di questo tour. Gazzelle con questa tournée sta finalmente riuscendo a portare in giro per i palazzetti d’Italia il proprio album Ok, un grandissimo successo, cui ha fatto seguito anche un’edizione aggiornata, contenente altri successi come Tuttecose, vero e proprio tormentone della scorsa estate. Ora quindi Gazzelle è pronto a esibirsi a Bologna, stavolta non per strada ma nella splendida cornice dell’Unipol Arena.

Gazzelle: la scaletta del concerto a Bologna

Le canzoni di Ok saranno le grandi protagoniste della scaletta, dalla sopracitata Tuttecose ad altri grandissimi successi come Destri, Lacri-ma e Belva. Non mancheranno, chiaramente, anche le grandi hit del passato, dai brani più vecchi come Non sei tu, Nmrpm e Quella te, ai successi più recenti come Una canzone che non so, Nero e Punk. Una scaletta ricca dunque, che al netto di eventuali cambiamenti dovrebbe essere questa:

Scintille

Meglio così

Sbatti

Nmrpm

Nero

Smpp

Settembre

Sayonara

Greta

Zucchero filato

Sopra

Coprimi le spalle

Una canzone che non so

Punk

Non sei tu

Scintille

Tutta la vita

Destri

Fottuta canzone

Scusa

Quella te

Lacri-ma

7

Ora che ti guardo bene

Coltellata