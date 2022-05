Gianna Nannini in concerto a Bari: scaletta

- Advertisement -

Gianna Nannini sarà di scena a Bari nel suo tour nei teatri italiani: scopriamo la scaletta dello show.

Si avvia verso la conclusione di questa parte primaverile il tour nei teatri italiani di Gianna Nannini. La cantante, dopo essersi esibita al Teatro Augusteo, sarà di scena mercoledì 18 maggio al Teatroteam di Bari. Un concerto attesissimo dalla città pugliese, più volte rinviato come tutte le date del tour a causa della pandemia e che ora, finalmente, può avere luogo. Si tratta del penultimo appuntamento dell’In Teatro Tour 2022, almeno per questa prima metà di anno. Dopo l’esibizione pugliese, la Nannini sarà di scena a Catania e poi riprenderà il tour nei teatri a novembre. In mezzo però ancora tantissime emozioni, perché il 28 maggio ci sarà l’attesissimo concerto allo stadio Artemio Franchi di Firenze e poi nel mese di giugno ci saranno diversi concerti in Germania. Un’estate tutta da vivere per Gianna Nannini, che intanto è pronta a essere protagonista a Bari.

Gianna Nannini: la scaletta del concerto a Bari

La cantante dunque si esibirà mercoledì 18 maggio al Teatroteam di Bari. Gianna porterà in scena tutte le sue canzoni più famose, hit amate dal grande pubblico e che hanno scritto pagine importanti della storia della musica italiana come Sei nell’anima, Bello e impossibile e Meravigliosa creatura. Sono tanti i successi della lunga e straordinaria carriera di Gianna Nannini e gran parte di questi troverà spazio nella scaletta del concerto di Bari, che al netto di eventuali cambiamenti dovrebbe rispecchiare quella degli altri concerti del tour. Ecco dunque le canzoni previste per lo show:

La differenza

Motivo

Fenomenale

Profumo

Ragazzo dell’Europa

Scandalo

Ogni tanto

Notti senza cuore

I maschi

Vieni ragazzo

Amandoti

Sei nell’anima

Io

Fotoromanza

America

Latin lover

Hey bionda

Bello e impossibile

Una luce

You’ve Got a Friend (Carole King cover)

Meravigliosa creatura

La fine del mondo