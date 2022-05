- Advertisement -

Giustizia per tutti è la nuova fiction di Canale 5 con Raoul Bova, di genere legal drama. Vediamo quante puntate dura in tutto la serie.

Per gli appassionati della tensione e del mistero, arriva questa sera, mercoledì 18 maggio 2022, in prima visione su Canale 5 una nuova miniserie tra il legal thriller e il crime, Giustizia per tutti.

Il protagonista Raoul Bova è un uomo ingiustamente accusato per l’omicidio della moglie che, dopo aver dimostrato la propria innocenza in seguito a dieci anni di galera, torna in libertà pronto a scoprire quale sia la verità dietro la sorte della moglie.

Quanto dura, però, questa fiction, e dove e quando sarà possibile seguirla? Ecco qui di seguito le risposte a queste domande!

Giustizia per tutti: quante puntate sono e dove vederla

Giustizia per tutti verrà trasmessa da Canale 5 in prima serata alle 21.20 ogni mercoledì, e in tutto conta 3 puntate. Gli episodi della fiction saranno disponibili anche in streaming e in replica sulla piattaforma Mediaset Infinity. Ecco la programmazione completa: