La baia della paura è un film thriller del 2019 diretto da Damian Romay. Scopriamo tutto quello che c’è da sapere.

La vita di una donna si trasforma in un incubo a occhi aperti quando inizia a essere perseguitata da uno stalker. È questa la storia al centro de La baia della paura, thriller colmo di suspense. Preparatevi a 87 minuti di brividi.

La baia della paura trama e cast

La protagonista de La baia della paura è Linda, interpretata da Haley Webb. Si tratta di una donna come tante, la cui vita però cambia per sempre quando inizia a essere perseguitata da uno stalker. Decide di assumere un detective privato per garantire la propria sicurezza. Si tratta di un periodo estremamente complesso, dal momento che sta attraversando un divorzio dall’ex marito Eric, che ha il volto di Jason Alan Smith.

Ciò che maggiormente attanaglia la sua mente è però lo stalker che la perseguita, per il quale si rivolge anche alla polizia, senza però ottenere alcun risultato. Un barlume di speranza le viene dato da Tony, ovvero Donny Boaz, investigatore privato incontrato per caso in un bar. Questi è in grado di spaventare a morte l’intruso. Linda si sente finalmente al sicuro e si lascia andare a una notte di passione con Tony. Questa si trasforma in una vera e propria relazione. Ben presto, però, intorno a lei iniziano a verificarsi eventi strani. Tutte le persone che ama di più paiono in pericolo.

La sua migliore amica Carrie, ovvero Cathy Baron, svanisce nel nulla e la macchina del suo ex marito esplode di colpo. Linda decide di ascoltare l’agente Groves, interpretato da Owen Miller, che l’aveva messa in guardia sul comportamento ossessivo di Tony. La donna decide di agire, ritenendo il suo nuovo fidanzato un folle. Sarà però davvero lui la mente dietro queste atrocità?