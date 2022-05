La Cura Franco Battiato testo e significato

- Advertisement -

La Cura: andiamo alla scoperta del testo e del significato della famosissima canzone di Franco Battiato

La Cura è sicuramente uno dei brani più famosi di Franco Battiato. Pubblicato nel 1997, il brano ha ottenuto un doppio disco di platino ed è passato alla storia come uno dei più famosi brani dell’intera storia musicale italiana. Andiamo a scoprire testo e significato del brano.

La Cura: il significato della canzone di Franco Battiato

La Cura è una dedica accorata, quasi una preghiera, che chi canta rivolge alla persona amata, impegnandosi a proteggerla e a starle sempre al suo fianco. Il brano evoca suggestioni mistiche ed esotiche, atmosfere che contribuiscono a conferire solennità e fascino alla canzone.

L’amore cantato da Battiato è solenne, è un sentimento aulico, totalizzante, in cui l’innamorato sceglie di dedicare la propria intera vita alla persona amata.

La Cura: il testo della canzone di Franco Battiato

Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie

Dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via

Dalle ingiustizie e dagli inganni del tuo tempo

Dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai

Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d’umore

Dalle ossessioni delle tue manie

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

E guarirai da tutte le malattie

Perché sei un essere speciale

Ed io, avrò cura di te

Vagavo per i campi del Tennessee

Come vi ero arrivato, chissà

Non hai fiori bianchi per me?

Più veloci di aquile i miei sogni

Attraversano il mare

Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza

Percorreremo assieme le vie che portano all’essenza

I profumi d’amore inebrieranno i nostri corpi

La bonaccia d’agosto non calmerà i nostri sensi

Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto

Conosco le leggi del mondo, e te ne farò dono

Supererò le correnti gravitazionali

Lo spazio e la luce per non farti invecchiare

Ti salverò da ogni malinconia

Perché sei un essere speciale

Ed io avrò cura di te

Io sì, che avrò cura di te