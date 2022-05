Rocio Munoz Morales prima e dopo: com’era agli esordi FOTO

- Advertisement -

Rocio Munoz Morales: scopriamo com’era al tempo dei suoi esordi la cantante e com’è cambiata col passare degli anni.

Attrice, ballerina e modella spagnola classe 1988, Rocio Munoz Morales è un volto molto noto dello spettacolo italiano. Dopo gli esordi in patria, la donna è diventata celebre in Italia grazie alla partecipazione al film Immaturi – Il viaggio e da lì prende parte a tantissimi film e a molte fiction italiane. In Italia Rocio ha anche trovato l’amore, legandosi all’attore Raoul Bova, conosciuto proprio in occasione del film Immaturi e con cui ha avuto due figlie di nome Luna e Alma. Andiamo dunque a vedere com’è cambiata negli anni la ragazza e com’era agli esordi.

Rocio Munoz Morales: com’era agli esordi

Oggi Rocio Munoz Morales ha 33 anni, ne compirà 34 il prossimo giugno. Sono passati tantissimi anni dai suoi esordi, avvenuti in Spagna nel primo decennio degli anni 2000. Nel 2006 Rocio prende parte al tour in giro per il mondo di Julio Iglesias e poi diventa un’insegnante di danza nella versione spagnola di Ballando con le stelle. Intanto lavora come modella e posa per molte riviste e nel 2009 arriva il debutto come attrice, tre anni prima di prendere parte a Immaturi – Il viaggio e di diventare molto famosa anche in Italia.

La donna si è sempre contraddistinta per la sua incredibile bellezza e per il fisico mozzafiato, con cui si è fatta strada nel ballo e nella moda, fino a consacrarsi come attrice. Il tempo è passato per Rocio, ma la sua bellezza non è minimamente sfiorita. Rocio è cresciuto, ha vissuto la splendida esperienza di diventare madre, dando alla luce due figlie: Luna nel settembre 2015 e Alma nel novembre 2018. Due gravidanze, da cui Rocio poi ha recuperato la forma ideale e oggi mantiene la sua straordinaria bellezza che l’ha contraddistinta per praticamente tutta la vita.