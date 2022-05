Tananai in concerto a Roma: scaletta

- Advertisement -

il tour di Tananai fa tappa a Roma dopo il successo di Milano: andiamo a scoprire la scaletta del concerto.

Ha preso inizio il tour di Tananai ed è cominciato veramente col botto. L’artista, reduce dal grande successo mediatico che gli ha garantito l’esperienza al Festival di Sanremo, è stato protagonista prima a Torino e poi nella sua città, Milano, dove cantato al Fabrique e ha ricevuto un incredibile ballo di folla con la data completamente sold out. Ora, dopo il concerto milanese, Tananai sarà protagonista anche a Roma, per un’altra data attesissima e sold out. L’artista milanese si esibisce nella Capitale mercoledì 18 maggio, all’Atlantico, prima di essere protagonista a Firenze e di fare quindi ritorno a Milano per un’altra data completamente sold out.

Tananai: la scaletta del concerto a Roma

Tananai sta vivendo un successo incredibile, iniziato con la partecipazione a Sanremo Giovani, che gli ha garantito poi un posto tra i 25 big in gara al Festival. Qui, l’esperienza di Tananai a livello di risultato in classifica non è stata troppo soddisfacente, visto che il cantante ha chiuso all’ultimo posto con la sua Sesso Occasionale, ma l’artista ha saputo sfruttare al meglio l’enorme portata mediatica dell’evento e guadagnarsi un numero molto nutrito di fan.

Fan che ora stanno rispondendo alla grande e popolando i concerti di Tananai, il cui primo tour si sta rivelando un grandissimo successo. Dopo il bagno di folla di Milano, l’artista ora è pronto a un’altra data molto importante a Roma e sarà protagonista per praticamente tutta l’estate e non solo, visto che sui social ha già annunciato le date per il 2023.

Andiamo dunque a scoprire quale dovrebbe essere la scaletta del concerto di Tananai a Roma:

Maleducazione

Volersi male

Ichnusa

Bear Grylls

Calcutta

Giugno

Baby Goddamn

Esagerata

Sesso occasionale

Comincia tu

Seno sinistro

10K Scale

Giugno

Saturnalia