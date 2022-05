- Advertisement -

Antonino Chef Academy torna con la terza stagione in prima visione free: scopriamo quante puntate sono.

Torna l’appuntamento con l’accademia degli chef di Antonino Cannavacciuolo. La terza stagione di Antonino Chef Academy approva su Tv8 a partire da giovedì 19 maggio, in prima visione free. Devi giovani chef sono pronto a darsi battaglia e seguire i consigli e gli insegnamenti di uno degli chef più amati d’Italia. Andiamo dunque a scoprire quante puntate compongono questa terza stagione di Antonino Chef Academy e i dettagli sullo show che sta per arrivare in chiaro su Tv8.

Antonino Chef Academy: quante puntate sono

La terza stagione del programma culinario è andata in onda per la prima volta dal 29 agosto 2021 al 3 ottobre 2021. La diretta è stata appannaggio di Sky, tramite il canale Sky Uno, e quindi il programma è stato visibile a chi possedesse un abbonamento al servizio satellitare. Ora anche la terza stagione del cooking show arriva nelle case di tutti gli italiani, in chiaro su Tv8. Un appuntamento decisamente da non perdere il giovedì sera.

Nello specifico, sono sei le puntate che costituiscono questa terza stagione, al termine delle quali verrà reso noto il vincitore del programma che avrà la grande occasione di unirsi ad Antonio Cannavacciuolo a Villa Crespi. I concorrenti dovranno affrontare sfide molto tecniche e complesse, sia all’interno dell’academy che all’esterno, mettendo alla prova le loro capacità professionali e anche personali, con l’intento di dimostrare di essere all’altezza di lavorare in un ristorante stellato come quello di Antonino Cannavacciuolo.

Andiamo ora a conoscere i nomi dei dieci ragazzi, tutti tra i 20 e i 23 anni, che prendono parte alla terza stagione di Antonino Chef Academy e che quindi saranno protagonisti delle sei puntate dello show:

Antonella Rocco

Darlyn Malbran

Erion Fishti

Fabiana Quadrelli

Gabriele Gambarelli

Luca Guidetti

Nicolo’ Cacciatori

Patrizio Cafiso

Sebastiano Zorgno

Vivien Aglioni