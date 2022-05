Blanco in concerto a Napoli: scaletta

- Advertisement -

Il tour di Blanco riparte dopo l’esperienza all’Eurovision Song Contest: scopriamo la scaletta del concerto di Napoli.

Dopo due settimana di pausa, il Blu Celeste Tour di Blanco è pronto a ripartire. Iniziato il 3 aprile da Padova, la tournée ha attraversato Milano, Roma, Torino e Firenze, prima della pausa per permettere al giovane cantante bresciano di prendere parte all’Eurovision Song Contest. Un’esperienza incredibile per Blanco, che nonostante la giovanissima età si sta già affermando come uno dei principali protagonisti della scena musicale italiana. Il suo primo album, Blu Celeste, è stato un successo incredibile, poi il cantante ha trionfato al Festival di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood col brano Brividi. Blanco ha quindi preso parte all’Eurovision, dove non ha raccolto i frutti sperati ma è riuscito comunque a incantare: ora è pronto a riprendere il tour, sold out in tutte le date.

Blanco, la scaletta dei concerti a Napoli

Giovedì 19 maggio 2022 Blanco sarà protagonista del concerto alla Casa della Musica di Napoli. Un’unica data nel capoluogo campano, attesa dai tantissimi fan che in poche ore hanno acquistato i biglietti del concerto, mandandolo rapidamente sold out. Blanco riprende dunque la sua marcia per portare in scena l’album Blu Celeste e tutti i successi della carriera di Blanco, ancora breve ma già ricca di brani molto amati. Da Notti in bianco e Paraocchi, fino ovviamente a Brividi, canzone amatissima in Italia e anche in tutta Europa dopo l’esperienza all’Eurovision Song Contes.

Andiamo dunque a scoprire quella che dovrebbe essere la scaletta del concerto di Blanco a Napoli:

Mezz’Ora di Sole

Paraocchi

Figli di Puttana

Sai Cosa C’è

Finché Non Mi Seppelliscono

Pornografia (Bianco Paradiso)

David

Ladro Di Fiori

Belladonna (Adieu)

Notti In Bianco (in acustico)

Blu Celeste

Lucciole

Amatoriale

Ruggine

Follia

Mi Fai Impazzire

Afrodite

La Canzone Nostra

Brividi

Notti In Bianco