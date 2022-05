Chi è Gigliola Cinquetti: canzoni e vita privata

- Advertisement -

Andiamo a ripercorrere la carriera e la vita di Gigliola Cinquetti, tra le sue canzoni più famose e i dettagli della sua sfera privata.

Gigliola Cinquetti è senza ombra di dubbio una delle grandi icone della musica italiana e nella puntata di giovedì 19 maggio di Oggi è un altro giorno sarà protagonista nel salotto di Serena Bortone. Andiamo dunque a ripercorrere la sua carriera attraverso le canzoni più famose e a scoprire i dettagli della sua vita privata.

Gigliola Cinquetti: la carriera e le canzoni

Nata a Verona nel dicembre 1947 da una famiglia di nobili origini, sin da piccola Gigliola si dedica allo studio del canto e del pianoforte, guadagnandosi la fama di “bambina prodigio” e prendendo parte a diverse manifestazioni locali. Il suo talento è precocissimo: a soli 17 anni partecipa al Festival di Sanremo e vince con una delle sue canzoni indimenticabili: Non ho l’età, insieme a Patricia Carli.

La stella di Gigliola Cinquetti si afferma in maniera incredibili: la giovane vince anche l’Eurofestival e Non ho l’età diventa un grandissimo successo internazionale. Nel 1966 poi la Cinquetti torna a vincere Sanremo, in coppia con Domenico Modugno col brano Dio, come ti amo.

Oltre alla musica, Gigliola Cinquetti ha portato avanti anche altre attività nella sua carriera, dall’arte al giornalismo, lavoro che ha riportato la Cinquetti in scena negli anni ’80 dopo una lunga assenza. La donna è stata protagonista in televisione e ha scritto per diverse testate giornalistiche.

Gigliola Cinquetti: la vita privata

La donna è sposata col giornalista Luciano Teodori. I due si sono conosciuti a Ponza e poco dopo essersi conosciuti si sono fidanzati e quindi sposati nel 1979, dopo appena tre mesi di relazione.

Una scelta impulsiva, ma giusta visto che i due stanno insieme da ormai oltre quaranta anni. La coppia ha anche avuto due figli: Giovanni e Costantino, divenuti noti al grande pubblico per aver partecipato nel 2013 a Pechino Express.