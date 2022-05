Gianna Nannini in concerto a Catania: scaletta

- Advertisement -

Ultimo concerto di questa prima parte del tour di Gianna Nannini nei teatri italiani: scopriamo la scaletta del concerto a Catania.

Arriva a un primo checkpoint il tour di Gianna Nannini nei teatri italiani. Dopo il concerto di mercoledì 18 maggio al Teatroteam di Bari, la cantante è pronta a esibirsi venerdì 20 maggio al Teatro Metropolitan di Catania. Un concerto che ha visto diversi rinvii, come praticamente tutti gli spettacolo del tour, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Con l’allentamento della pressione esercitata dal Covid, Gianna Nannini è potuta tornare protagonista, come tantissimi altri colleghi, col suo tour. Ha preso così il via il In Teatro Tour 2022, che ora esaurisce la sua prima parte col concerto di Catania e riprenderà a novembre. In mezzo, la cantante sarà protagonista di altri eventi imperdibili. Innanzitutto l’attesissimo concerto allo stadio Artemio Franchi di Firenze il 28 maggio, uno show che promette davvero moltissimo spettacolo, con diversi ospiti pronti ad accompagnare la Nannini sul palco. Poi ci saranno i concerti che la cantante terrà in Germania e che animeranno il mese di giugno, una grande avventura che testimonia il successo internazionale dell’artista.

Gianna Nannini: la scaletta del concerto a Catania

Anche per lo show di Catania Gianna Nanni è pronta a sfoggiare alcuni dei pezzi forti del suo repertorio, canzoni che hanno letteralmente fatto la storia come Meravigliosa Creatura o Bello e impossibile. Tante le hit che trovano posto nella scaletta del concerto di Gianna Nannini di mercoledì 18 maggio 2022 a Catania. Scaletta che, al netto di eventuali cambiamenti, dovrebbe essere questa:

La differenza

Motivo

Fenomenale

Profumo

Ragazzo dell’Europa

Scandalo

Ogni tanto

Notti senza cuore

I maschi

Vieni ragazzo

Amandoti

Sei nell’anima

Io

Fotoromanza

America

Latin lover

Hey bionda

Bello e impossibile

Una luce

You’ve Got a Friend (Carole King cover)

Meravigliosa creatura

La fine del mondo