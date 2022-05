Lodo Guenzi chi è: la storia del suo gruppo

- Advertisement -

Lodo Guenzi: andiamo a scoprire chi è il cantante e la storia del gruppo di cui fa parte, Lo stato sociale.

Tra i volti protagonisti della quarta puntata della terza stagione di Name that tune ci sarà anche quello di Lodo Guenzi, famoso per fare parte del gruppo Lo stato sociale. Il cantante si unirà a Bugo, Pierpaolo Pretelli e Red Canzian, con l’obiettivo di sconfiggere la squadra delle donne, formata da Syria, Anna Tatangelo, Arisa e Sabrina Salerno. Andiamo dunque a scoprire qualcosa in più sul cantante e sul suo gruppo.

Chi è Lodo Guenzi e la storia de Lo stato sociale

Ludovico Guenzi, in arte Lodo, è uno dei membri fondatori de Lo stato sociale, gruppo salito alla ribalta soprattutto grazie alla partecipazione al Festival di Sanremo del 2018, dove il loro brano Una vita in vacanza diventa uno dei più famosi della kermesse musicale. Originario di Bologna, Lodo viene da una famiglia benestante, suo padre è un professore universitario e la madre un giudice. Sin da piccolo inizia a manifestare la propria passione per l’arte, dilettandosi nella pittura e organizzando già da giovanissimo piccole esibizioni insieme ai genitori.

Presto però Lodo cambia idea, decidendo di dedicarsi solo alla musica e cimentandosi nello studio della chitarra e del pianoforte. Presto si avvicina anche alla recitazione, fa esperienza a teatro, ma lascia quella strada per tornare alla musica e nel 2009, insieme agli amici Alberto Guidetti e Alberto Cazzola (Bebo e Albi in arte), conosciuti grazie a un’esperienza in radio, fonda Lo stato sociale.

Il gruppo esordisce dunque nel 2010 con l’EP Welfare Pop e nel 2011 si uniscono alla band anche Francesco Daicchio ed Enrico Roberto (Checco e Carota). Nel 2012 esce dunque il primo album del gruppo, intitolato Turisti della democrazia, e piano piano la band si fa strada nel panorama musicale, fino alla suddetta partecipazione al Festival di Sanremo, che dà a Lo stato sociale una dimensione ben più ampia.