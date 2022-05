Sabrina Salerno prima e dopo: chirurgia FOTO

- Advertisement -

Scopriamo com’è cambiata col tempo Sabrina Salerno e com’è diventata col passare degli anni.

Tra le grandi icone della musica e dello spettacolo italiano c’è sicuramente Sabrina Salerno, un vero e proprio mito e un modello di bellezza. La donna, nata nel 1968, ha raggiunto la notorietà negli anni ’80 ed è ancora oggi un volto molto noto della televisione italiana. La showgirl sarà protagonista della quarta puntata della terza stagione di Name that tune, dove in squadra con Syria, Anna Tatangelo e Arisa proverà a bissare il successo dell’episodio precedente. Andiamo dunque a vedere com’è diventata oggi la cantante e com’è cambiata negli anni, affrontando anche la questione sulla chirurgia estetica che l’ha sempre accompagnata.

Sabrina Salerno chirurgia: tutta la verità

Partiamo con l’affrontare un tema che ha sempre circondato Sabrina Salerno: quello della chirurgia estetica. Col passare degli anni la bellezza della donna non è sfiorita minimamente e più passavano gli anni, più aumentavano le voci su presunti interventi chirurgici. Indiscrezioni che però non hanno mai trovato conferma e che hanno portato la stessa Sabrina a esporsi, difendendo la naturalezza del suo corpo.

La donna ha infatti dichiarato di essere molto fiera di come è arrivata fisicamente alla sua età, sottolineando di non essersi mai sottoposta ad alcun intervento chirurgico al seno. L’essere arrivata così in forma a oltre 50 anni è un grande motivo di vanto per la donna, che ha sempre difeso il suo fisico e la sua bellezza naturale.

Come detto, dunque, Sabrina Salerno ha superato i 50 anni e rimane una bellezza mozzafiato. Sul suo corpo non c’è stato alcun ritocco del chirurgo, resta il dubbio che qualche intervento volto ad alleviare i segni del tempo sul viso ci sia stato, magari alle labbra o agli zigomi, ma se fosse è stato talmente minimo da non intaccare la bellezza naturale e incredibile della cantante di Boys.