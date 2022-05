Scaletta Vasco Rossi in concerto a Trento 2022

- Advertisement -

Prende il via il tour di Vasco Rossi: si parte il 20 maggio con il concerto di Trento, andiamo a scoprire la scaletta dello show.

Uno degli eventi più attesi del 2022 musicale sta per prendere il via: va finalmente in scena il Vasco Live 2022, pronto a partire da Trento con l’inaugurazione della Trentino Music Arena. Una location d’eccezione dunque per la prima tappa di una tournée attesissima, che passerà poi per l’Ippodromo Milano Trenno, per l’Autodromo Enzo e Dino Ferrari e per la Visarno Arena di Firenze, prima del gran finale col doppio concerto al Circo Massimo di Roma. Tutti concerti sold out, eventi attesi da molto e che ora stanno per andare in scena. Si parte da Trento dunque, col primo concerto previsto per venerdì 20 maggio 2022: andiamo a scoprire la scaletta del concerto.

Vasco Rossi: la scaletta del concerto a Trento

Il concerto di venerdì 20 maggio 2022 aprirà il Vasco Live Tour ed inaugurerà anche la Trentino Music Arena. Nei giorni che precedono il concerto sono andate in scena le prove e nella serata di giovedì 29 maggio c’è stata una prova-concerto riservata a 15.000 fan che fanno parte del Fan Club del Blasco, il gruppo ufficiale dei fan di Vasco. Non è stata resa nota la scaletta, ma secondo alcuni fan che hanno preso parte all’anteprima del concerto, dovrebbe essere questa la lista di canzoni che vedremo nel concerto di Trento:

XI comandamento

L’uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Toffee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara