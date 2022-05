Tananai in concerto a Firenze: scaletta

- Advertisement -

Tananai è pronto a esibirsi a Firenze col suo tour: andiamo a scoprire la scaletta del concerto.

Prosegue senza sosta il tour di Tananai, il primo dopo il grande successo ottenuto con la partecipazione a Sanremo e tutta l’attenzione mediatica che ne ha fatto seguito. L’artista milanese è partito da Torino, per poi vivere due notti incredibili a Milano e Roma, dove è stato atteso da due veri e propri bagni di folla. Due date sold out, un traguardo incredibile per un giovane artista come lui, che si sta già ritagliando un posto importante nel panorama musicale. Dopo lo show nella Capitale, Tananai è pronto a esibirsi a Firenze, prima di fare ritorno ancora una volta nella sua Milano, per un’altra data sold out al Fabrique. Un viaggio incredibile quello di Tananai, che poi proseguirà per tutta l’estate con tantissimi concerti in giro per l’Italia. Andiamo intanto a scoprire la scaletta di quello di Firenze.

Tananai: la scaletta del concerto a Firenze

Venerdì 20 maggio Tananai sarà di scena al Tuscany Hall di Firenze, per il quarto concerto del suo tour. L’artista presenterà tutte le sue principali canzoni realizzate sinora, da Baby Goddamn a ovviamente la hit sanremese Sesso occasionale, il vero e proprio punto di partenza del successo di Tananai. Sul palco dell’Ariston il rapper si è svelato a tutta Italia e, nonostante abbia chiuso la kermesse all’ultima posizione in classifica, ha saputo conquistare i fan con la sua simpatia e con una canzone che, alla lunga, si è rivelata una vera e propria hit radiofonica.

Al concerto dunque sarà possibile ascoltare quasi interamente la discografia del giovane artista. Ecco quella che, con eventuali cambiamenti, dovrebbe essere la scaletta del concerto del 20 maggio a Firenze:

Maleducazione

Volersi male

Ichnusa

Bear Grylls

Calcutta

Giugno

Baby Goddamn

Esagerata

Sesso occasionale

Comincia tu

Seno sinistro

10K Scale

Giugno

Saturnalia