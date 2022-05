Elisa in concerto: date e biglietti tour 2022

- Advertisement -

Andiamo a scoprire tutti i dettagli del tour di Elisa: le date dei concerti e tutte le informazioni sui biglietti.

Questo 2022 è stato finora un anno molto importante per Elisa, che è tornata al Festival di Sanremo, ottenendo il secondo posto col brano O forse sei tu e vincendo anche il premio della critica. La cantante ha poi quindi dato alla luce il suo nuovo album, Ritorno al futuro/Back to the future, e ora è pronta a partire con un tour che la vedrà protagonista per tutta l’estate. Andiamo a scoprire le date del tour e come acquistare i biglietti.

Elisa: le date del tour e i prezzi dei biglietti

Sono tantissime le date del tour di Elisa e i prezzi dei biglietti ovviamente variano a seconda della location. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Friendsandpartner.it e i biglietti sono acquistabili presso i circuiti ufficiali e presso i rivenditori autorizzati.

Sarà un tour lungo, che toccherà tutte le regioni italiane e le location sono state scelte all’insegna dell’arte e della natura. Un omaggio al ricco patrimonio artistico del nostro paese. Andiamo dunque a vedere tutte le date del tour di Elisa:

28 giugno Bassano Del Grappa (Vi) (Veneto) – Parco dei ragazzi del 99

30 giugno Nichelino (To) (Piemonte) – Sonic Park – Palazzina di caccia di Stupinigi

2 luglio Genova (Liguria) – Parco degli Erzelli

3 luglio Sampeyre (Cn) Ore 13,00 (Piemonte) – Vallone di Sant’Anna (Suoni dal Monviso)

6 luglio Bard (Ao) (Valle D’Aosta) – Forte

8 luglio San Tammaro (Ce) (Campania) – Reggia di Carditello

10 luglio Pistoia (Toscana) – Piazza Duomo

12 luglio Bologna (Emilia) – Sequoie Music Park

15 luglio Cattolica (Rn) (Romagna) – Arena della Regina

16 luglio Fermo (Marche) – Piazza del Popolo

18 luglio Marsciano (Umbria) – Stadio A. Checcarini

20 luglio Vasto (Ch) (Abruzzo) – Area Eventi Aqualand

23 luglio Lecce (Puglia) – Piazza Libertini

24 luglio Molfetta (Ba) (Puglia) – Banchina San Domenico

27 luglio Matera (Basilicata) – Cava del Sole

29 luglio Follonica (Gr) (Toscana) – Parco Centrale

31 luglio Bellinzona (Svizzera) – Castel On Air (Castelgrande)

2 agosto Treviso (Veneto) – Arena Della Marca

4 agosto Palmanova (Ud) (Friuli) – Piazza Grande

6 agosto Torbole sul Garda (Tn) (Trentino) – Foci del Sarca

25 agosto Castiglioncello (Li) (Toscana) – Castello Pasquini

27 agosto Olbia (Sardegna) – Olbia Arena

1 settembre Agrigento (Sicilia) – Valle dei Templi

3 settembre Siracusa (Sicilia) – Teatro Greco

5 settembre Taormina (Sicilia) – Teatro Antico

7 settembre Roccella Jonica (Rc) (Calabria) – Teatro Al Castello

17 settembre Pisa (Toscana) – Piazza Dei Cavalieri

21 settembre Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

23 settembre Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica

24 settembre Roma (Lazio) – Cavea Parco Auditorium della Musica