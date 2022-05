Elodie e Marracash sono tornati insieme? L’indizio a Radio Italia Live

- Advertisement -

Elodie e Marracash sono tornati insieme? Se ne parla da un po’ e i fan della coppia non vorrebbero altro. Ecco le ultime indiscrezioni.

Elodie e Marracash non hanno altro che ottime parole da spendere l’uno per l’altra da quando la loro storia è finita. Lui l’ha voluta nel suo ultimo lavoro discografico, Noi, loro, gli altri, che ha riscosso un enorme successo. Non ha mai pensato di escluderla dopo la rottura. Soltanto perché qualcosa non va come avevi sperato, non vuol dire che occorre rinnegarla. Questo il concetto espresso dal rapper in più occasioni. Vi sono chance di un ritorno di fiamma?

Elodie e Marracash di nuovo insieme?

Si vocifera da settimane un ritorno di fiamma tra Elodie e Marracash. A corroborare la tesi vi sono delle foto pubblicate dal settimanale Chi, che mostrano il rapper uscire dalla casa milanese della cantante. Poco dopo anche lei esce dallo stesso portone, per raggiungere delle amiche.

Una notizia che giunge dopo le prime foto apparse di Elodie in compagnia del modello Davide Rossi. Secondo il settimanale, Marracash sarebbe andato da lei per riportarle qualcosa che lei avrebbe dimenticato durante un incontro precedente. Le prospettive sono svariate. Potrebbe trattarsi di un vero ritorno di fiamma, così come di semplici rapporti civili tra persone che si sono lasciate in buoni rapporti, semplicemente accettando la conclusione della propria relazione.

Radio Italia: Elodie e Marracash

Sabato 21 maggio, dopo ben 2 anni di stop a causa del Covid, torna il Concerto Radio Italia Live. Si terrà in Piazza Duomo a Milano. Un gigantesco evento che prevede una line-up d’eccezione. Tra i nomi annunciati vi sono anche quelli di Elodie e Marracash. Nonostante i due abbiano dei brani da poter cantare in coppia, è difficile pensare che ciò accada. I fan però sperano, o quantomeno sognano di poter scovare online delle foto o video di loro più complici che mai.

A salire sul palco saranno anche:

Alessandra Amoroso

Blanco

Coez

Gianni Morandi

I Pinguini Tattici Nucleari

Rkomi

Sangiovanni

Ultimo