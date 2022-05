Gazzelle in concerto a Firenze: scaletta

- Advertisement -

Gazzelle fa tappa a Firenze col suo tour: andiamo a scoprire la scaletta del concerto nel capoluogo toscano.

Il tour di Gazzelle arriva alla sua quarta tappa. Dopo la data zero a Mantova e i concerti di Milano e Bologna, l’artista romano sarà di scena a Firenze sabato 21 maggio. Dopo lo show in Toscana, Gazzelle si dirigerà verso sud, esibendosi a Napoli e Bari, prima dell’attesissimo concerto di Roma, la sua città, e il gran finale a Torino. Proprio nel capoluogo piemontese Gazzelle è stato protagonista di uno dei due live show gratuiti che ha fatto per strada, radunando una folla molto nutrita. Un’iniziativa che ha fatto breccia nel cuore dei fan, pronti ora a sentirlo cantare nelle altre date del tour. È il momento di Firenze dunque: andiamo a scoprire la scaletta del concerto.

Gazzelle: la scaletta del concerto a Firenze

Sabato 21 maggio Gazzelle sarà di scena al Mandela Forum, dove presenterà al pubblico di Firenze il proprio ultimo album: Ok. Un cd uscito ormai più di un anno fa, che l’artista non ha mai potuto portare in giro a causa delle restrizioni dovute alla pandemia. Dopo tanto tempo, dunque, Gazzelle può finalmente essere protagonista col suo tour e le prime tre date sono state dei grandissimi successi.

Oltre ai brani di Ok, come Blu, Coltellata e Destri, Gazzelle porterà in scena ovviamente tutti i più grandi successi della sua carriera. Dalle prime hit come Non sei tu e Quella te, a canzoni più recenti come Scintille e Nero, fino al super tormentone dell’estate scorsa: Tuttecose. Ecco, dunque, quella che dovrebbe essere la scaletta del concerto di Gazzelle a Firenze:

Scintille

Meglio così

Sbatti

Nmrpm

Nero

Smpp

Settembre

Sayonara

Greta

Zucchero filato

Sopra

Coprimi le spalle

Una canzone che non so

Punk

Non sei tu

Scintille

Tutta la vita

Destri

Fottuta canzone

Scusa

Quella te

Lacri-ma

7

Ora che ti guardo bene

Coltellata