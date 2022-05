Isola dei Famosi 2022 chi è Lucia che saluta sempre Edoardo Tavassi

- Advertisement -

All’Isola dei Famosi 2022 dopo le nomination Edoardo Tavassi saluta sempre una certa Lucia. Ma chi è? Perché è così importante per lui?

All’Isola dei Famosi 2022 tutto può cambiare e vale anche per Edoardo Tavassi. Come ben sappiamo la storia d’amore con Mercedesz Henger non è mai nata ed è subito naufragata nel peggiore dei modi. Il fratello di Guendalina ha scoperto che la figlia di Eva Henger si era lasciata poco prima di sbarcare in Honduras e questo non gli è andato giù. La stessa ex gieffina aveva messo in guardia il fratello a detta sua della falsità del sentimento della bionda influencer. E quindi il cuore del naufrago di origini romane è libero. Ma è davvero così?

Chi ha buone orecchie non ha potuto fare a meno di notare che Edoardo Tavassi saluta sempre Lucia dopo le sue nomination. E’ accaduto anche ieri sera nella diciottesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 e questa volta questa menzione è stata sgamata dalla conduttrice. Ilary Blasi appena ha chiuso il collegamento con la Palapa ha subito chiesto ai presenti in studio chi è Lucia. Alla risposta ci hanno pensato Marco Senise e Clemente Russo. Il primo ex naufrago ha spiegato che Lucia è la ex fidanzata di Edoardo Tavassi, la donna con cui ha avuto la storia d’amore più importante per la sua vita.

L’ex del fratello di Guendalina sarebbe poi, come affermato da Clemente Russo, oggi la sua migliore amica perché Edoardo e Lucia sono in ottimi rapporti. Addirittura si vocifera che i due convivano a Roma. Ilary Blasi è rimasta subito stupita dalla vera identità di Lucia che Edoardo saluta sempre dalla Palapa. La conduttrice si è chiesta come mai si è tanto puntato il dito contro Mercedesz che si era lasciata da poco e invece non si è mai parlato di quest’amicizia nata dalla fine di una storia d’amore importante.