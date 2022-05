Isola dei Famosi 2022 chi è uscito ieri sera 20 maggio nomination bluff

- Advertisement -

Gli eliminati di ieri sera 20 maggio. Chi ha lasciato la Palapa, chi è uscito da Playa Sgamada. Il bluff per le nomination

All’Isola dei Famosi nella puntata di ieri sera 20 maggio l’intera diciottesima puntata è stata praticamente dedicata al triangolo d’Honduras. Chi è stato eliminato da Playa Palapa per sbarcare a Sgamadisima è stato infatti svelato solo sul tardi. A rubare ai naufraghi la scena Estefania, Roger e Gennaro Auletto. Il napoletano, nuovo concorrente del reality, è stato al centro delle attenzioni della bionda argentina scatenando la gelosia di Balduino.

Il modello brasiliano ha detto di provare ancora qualcosa per la Bernal nonostante abbiano iniziato per gioco la loro storia d’amore. Estefania non ne ha voluto sapere, Roger non ha speranze perché si è sentita tradita, credendo alle parole di Laura Maddaloni che le ha detto che il bel naufrago le avrebbe spifferato che stava con lei solo per visibilità.

Isola dei famosi 2022 diciottesima puntata chi è stato eliminato ieri sera 20 maggio

Gli eliminati di ieri sera 20 maggio dell’Isola dei famosi non fanno di certo gridare allo scandalo. Esito del televoto scontato: è uscita con il 25% delle preferenze Mercedesz Henger contro un plebiscito di fan per Nicolas Vaporidis che ha vinto la sfida nomination con il 75% di voti. Su Playa Sgamadissima Blind ha ricevuto la romantica sorpresa della fidanzata Greta che ha emozionato anche le colleghe eliminate Licia Nunez e Fabrizia Santarelli. Edoardo Tavassi ha avuto invece un video messaggio dal padre.

La prova leader è stata vinta da Carmen Di Pietro che si aggiudicata anche la prova ricompensa speciale fatta di Churros e cioccolata insieme a Maria Laura De Vitis. Le nemiche amiche hanno dovuto collaborare rispondendo ad un quiz di cultura generale. Siparietto comico ieri sera all’Isola dei Famosi 2022 prima della sfida per l’immunità tra Ilary Blasi, Nicola Savino e Alvin per l’infezione all’inguine di Edoardo Tavassi su cui si è fatta ironia. Infiammato il confronto tra Lory del Santo e Nicolas Vaporidis, entrambi si sono accusati reciprocamente di falsità. Scontro anche tra Marco Maccarini e Carmen di Pietro per il fuoco e il taglio della legna.

Isola dei famosi 2022 nomination 20 maggio

Mentre non è stato eliminato nessuno definitivamente gli animi si sono scaldati per le nomination. Ad inizio della puntata di ieri sera del 20 maggio dell’Isola si è aperta con la strana scelta di molti naufraghi a favore di Guendalina. Nonostante le critiche della Tavassi, solo Estefania, Lory, Marco Cucolo e Gennaro Auletto hanno deciso di schierarsi contro. Il nuovo naufrago napoletano ha vinto al girarrosto contro Alessandro guadagnando cibo extra. Questo comportamento pro Guendalina ritenuto falso ha spaccato il gruppo.

Pamela Petrarolo vince la sfida contro Marco Maccarini, Gennaro Auletta e Luca Daffrè conquistando l’immunità. L’ex di Non è la Rai deve scegliere chi mandare in nomination e decide per Luca. Si passa alle nomination palesi. Alessandro nomina Estefania perché la ritiene una stratega, la modella argentina decide di nominare l’ex Roger perché delusa dal suo comportamento. Il brasiliano sceglie Lory Del Santo, mentre Marco Maccarini decide di fare il nome di Estefania così come Nicolas Vaporidis e Guendalina Tavassi.

Lory Del Santo a sorpresa nomina Guendalina perché dispiaciuta dai suoi commenti. Marco Cucolo sceglie Roger, così come Gennaro per gli scontri avuti in settimana a causa di Estefania. Stessa nomination per Luca che sceglie il modello brasiliano per il suo comportamento. Maria Laura si accoda al gruppo e nomina anche lei Roger, mentre Edoardo sceglie Estefania. In nomination vanno Luca Daffrè, Estefania e Roger (i più nominati dagli altri naufraghi) e Gennaro (nominato dalla leader Carmen).