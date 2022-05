Mahmood in concerto a Roma: scaletta

- Advertisement -

Mahmood fa tappa a Roma col suo Ghettolimpo Tour: scopriamo dunque la scaletta del concerto.

Il tour di Mahmood prosegue e fa tappa a Roma dopo due incredibili concerti a Milano. Dopo l’esperienza all’Eurovision insieme a Blanco, l’artista ha ripreso il proprio tour proprio da Torino, prima di due incredibili concerti a Milano, dove Mahmood ha ricevuto l’abbraccio della propria città. Ora per l’artista vincitore del Festival di Sanremo è l’ora del primo concerto a Roma, cui farà seguito un altro a fine mese. In mezzo diversi appuntamenti, ovvero le date a Napoli, Firenze, Padova e un’incursione all’estero, a Varsavia, in Polonia. Andiamo dunque a scoprire le scalette dei concerti di Mahmood a Roma.

Mahmood: la scaletta dei concerti di Roma

Sabato 21 maggio dunque Mahmood si esibirà all’Atlantico di Roma, per una data attesissima e completamente sold out. Dopo alcuni altri concerti, l’artista farà ritorno nella Capitale, per un altro concerto all’Atlantico, sabato 28 maggio, prima di un’altra data a Milano, all’Alcatraz. È il tempo dunque del primo concerto nella Capitale per Mahmood, che porterà in scena il suo ultimo album, Ghettolimpo, con tutti i più grandi successi che contiene come Inyuasha, Rubini e Dorado. Non mancheranno, ovviamente, anche le hit del passato, a Gioventù bruciata, brano con cui si è affermato a Sanremo Giovani, a Soldi, la canzone che ha letteralmente lanciato la sua carriera, facendogli vincere per la prima volta il Festival di Sanremo, prima di ottenere il bis in coppia con Blanco nell’ultima edizione.

Dopo l’Eurovision dunque Mahmood ha ripreso il proprio tour, che fa tappa a Roma sabato 21 maggio: scopriamo quella che dovrebbe essere la scaletta dello show, con eventuali variazioni soprattutto nell’ordine di uscita dei brani:

Dei

Ghettolimpo

Klan

Baci dalla Tunisia

Inyuasha

Il Nilo nel Naviglio

Eternantena

Dorado

Remo

Gioventù bruciata

Icaro è libero

Kobra

Rubini

Karma

T’amo

Barrio

Talata

Rapide

Brividi

Soldi