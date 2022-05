Ospiti Verissimo 21 maggio: finalisti Amici 21 e cordoglio

- Advertisement -

Andiamo a scoprire chi saranno gli ospiti della puntata di sabato 21 maggio di Verissimo: saranno protagonisti non solo i ragazzi di Amici

Come ogni weekend, torna l’appuntamento con Verissimo. Per la puntata di sabato 21 maggio ampio spazio sarà dato all’ultima edizione di Amici, terminata la scorsa settimana. Nello studio di Silvia Toffanin saranno presenti dunque non solo i sei finalisti di Amici: Albe, Luigi, Alex, Sissi, Serena e Michele: scopriamo cosa accadrà dunque nella puntata di Verissimo.

Verissimo: gli ospiti di sabato 21 maggio

Come detto, dunque, i grandi protagonisti della puntata di sabato 21 maggio saranno i finalisti di Amici. I ragazzi parleranno del loro percorso nella scuola, ripercorrendo le sfide che hanno dovuto affrontare e parlando della grande opportunità che ha rappresentato per loro la partecipazione ad Amici. Ampio spazio sarà dato, ovviamente, al vincitore di questa edizione, ovvero Luigi Strangis, che molto probabilmente si esibirà nel corso della puntata. Ma l’attenzione sarà puntata anche sugli altri concorrenti, che sono arrivati a un passo dalla vittoria, ma che comunque possono raccogliere la notorietà importante che gli garantisce Amici.

Terminata l’esperienza ad Amici, infatti, per i finalisti si aprono moltissime possibilità. Serena e Michele sono pronti ad intraprendere la carriera da professionisti nel ballo, mentre i quattro cantanti finalisti, ovvero Albe, Sissi, Alex e ovviamente Luigi, saranno presto protagonisti con i loro EP, pronti a essere lanciati nel mercato discografico e ad approfittare della rotazione radiofonica estiva per arrivare al successo. Ampio spazio infatti viene dato sempre ai protagonisti di Amici e molti di loro riescono ad affermarsi in breve tempo. L’ultimo esempio è quello di Sangiovanni, che dopo la finale dell’anno scorso è stato protagonista quest’anno a Sanremo e ha pubblicato il suo primo album, che sta ottenendo tantissimo successo. Un percorso che ora Luigi e gli altri finalisti sognano di replicare al più presto.

Ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo oggi pomeriggio sabato 21 maggio anche Domenico Merlo in ricordo di suo figlio Michele e il campione olimpico dei 100 metri Marcel Jacobs per la prima volta in tv con sua madre.