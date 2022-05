Avanti un altro gli ospiti del 22 maggio: Campioni vs Natura

- Advertisement -

Chi sono gli ospiti di Paolo Bonolis ad Avanti un altro nella puntata di domenica 22 maggio? Sfida tra Campioni e Natura.

Avanti un altro torna di sera con Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Appuntamento fissato per le ore 21.30 di domenica 22 maggio, con una sfida tra due team, Campioni e Natura, capitanati da altrettanti personaggi famosi.

Torna Avanti un altro, il game show condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Nella puntata del 22 maggio vedremo sfidarsi i team Campioni e Natura, capitanati rispettivamente dall’ex nuotatore Filippo Magnini e dalla conduttrice Emanuela Folliero.

Il meccanismo del gioco vede la formazione delle due squadre, che si metteranno alla prova con domande molto bizzarre, lette da personaggi noti come il comico Andrea Pucci e l’ex Madre Natura di Ciao Darwin Cicelys Zelies.

Non mancherà la fila di concorrenti, pronti a giocarsi il tutto per tutto per tentare di portarsi a casa il montepremi, con l’immancabile sfida finale “tutta al contrario”, che andrà a incoronare il campione della serata. Vi parteciperanno due concorrenti, uno per categoria. Perché al contrario? Il nome fa riferimento al fatto che occorre dare 21 risposte, tutte sbagliate.

In questa edizione di Avanti un altro vi sono alcune new entry di grande interesse, da un lottatore a un ex pornstar, fino all’ex stela di Beautiful. Ecco di chi si tratta:

Clayton Norcross

Ilona Staller

Miss Claudia

Sara Croce

Daniel Nilsson

Franco Pistoni

Francesca Brambilla