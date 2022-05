Che tempo che fa gli ospiti del 22 maggio: una stella di Hollywood

- Advertisement -

Chi sono gli ospiti di Fabio Fazio a Che tempo che fa nella puntata di domenica 22 maggio? Intervista a una star di Hollywood.

Scopriamo chi sarà nello studio con Fabio Fazio e Luciana Littizzetto. La puntata di Che tempo che fa di domenica 22 maggio si apre con un’intervista spettacolare, con un collegamento con una superstar di Hollywood.

Che tempo che fa ospiti 22 maggio

Fabio Fazio continua a collezionare super ospiti di fama internazionale, sia del mondo dello sport che della musica e del cinema. Dopo Rafael Nadal e Lady Gaga, spazio alla superstar Richard Gere, che si esprimerà su progetti futuri e politica. Improbabile che l’attore non si esprima sulla guerra in Ucraina scatenata dalla Russia, di fatto proseguendo il discorso dei Kalush Orchestra, vincitori dell’Eurovision, che soltanto una settimana fa si sono esibiti live su Rai 3. Richard Gere sarà presente soprattutto in qualità di filantropo. È infatti Presidente della Gere Foundation da più di 30 anni, impegnato da tempo in campagne per la tutela dei diritti umani. Un ospite a dir poco d’eccezione per la penultima puntata del programma.

Nell’insolita veste di ospite, in studio ci sarà anche Mara Venier, che farà due chiacchiere con Fabio Fazio poche ore dopo aver concluso la 36esima puntata di Domenica In. Ci sarà da ridere, poi, con la coppia composta da Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Spazio alla musica con Orietta Berti, per una puntata arricchita poi da Gigi Marzullo e Nino Frassica. Quest’ultimo parlerà di certo di Don Matteo 13 e 14, e chi sa che non ci saranno news su un possibile cameo di Terence Hill nella prossima stagione.