Domenica In gli ospiti del 22 maggio: chi arriva dall’Eurovision?

Chi sono gli ospiti di Mara Venier a Domenica In nella puntata del 22 maggio? Una puntata molto musicale.

A partire dalle ore 14.00 di domenica 22 maggio avrà inizio una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier accoglie svariati personaggi famosi, principalmente del mondo musicale. Scoprite chi si siederà nel salotto della zia Mara.

Domenica In ospiti 22 maggio

Mara Venier apre le porte del proprio salotto di Rai 1 per la 36esima puntata di Domenica In del 22 maggio. Molto spazio sarà dedicato alla musica. Si tornerà infatti a parlare di Eurovision Song Contest 2022. Zia Mara si collegherà con uno dei tre conduttori dello show da poco conclusosi con la vittoria dell’Ucraina. Si tratta di Mika. L’ex giudice di X-Factor avrà modo di raccontare il dietro le quinte di questa incredibile avventura, che lo ha visto affiancato da Laura Pausini e Alessandro Cattelan.

Come detto, la musica avrà molto spazio. Arriveranno i Ricchi e Poveri, che si esibiranno con alcuni dei loro grandi classici. Mara Venier ospiterà inoltre l’ultimo vincitore di Amici di Maria De Filippi, Luigi Strangis. Il giovane cantautore racconterà l’emozione del momento e qualcosa sui suoi progetti futuri.

Non solo musicisti nello studio di Domenica In. Ci sarà Gianluca Vacchi, che presenterà il documentario Mucho mas, in streaming su Prime Video dal 25 maggio 2022. Uno sguardo sulla sua vita di tutti i giorni. Per il mondo dello sport, invece, Mara Venier intervisterà Federica Pellegrini, per poi collegarsi con Maria Falcone, in occasione dei 30 anni trascorsi dalla strage di Capaci, dove perse la vita, tra gli altri, il magistrato Giovanni Falcone.