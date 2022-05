- Advertisement -

Di Letizia Battaglia, la cui vita è raccontata nel Solo per passione con Isabella Ragonese, si parla poco in termini di vita privata: ecco chi era suo marito.

Va in onda su Rai 1 in queste serate, domenica 22 e lunedì 23 maggio, il film di Roberto Andò Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, dedicato alla celebre fotoreporter siciliana scomparsa lo scorso 13 aprile a 77 anni, che nella pellicola ha il volto di Isabella Ragonese. L’opera tratta anche la vita privata di Battaglia, ma per chi volesse saperne di più ecco chi era il marito della fotografa.

Chi era il marito di Letizia Battaglia

Il marito di Letizia Battaglia si chiamava Franco Stagnitta, siciliano come lei, ma il matrimonio tra i due fu molto complicato. Quando si sposarono, era il 1951: lui aveva 22 anni e lei 16, e si era sposata principalmente per allontanarsi dall’opprimente figura paterna.

Tuttavia, anche il legame con Franco – unico marito della vita della fotografa – non fu migliore, come lei stessa ha raccontato più di recente a Vanity Fair: “Per l’opinione pubblica mio marito mi amava molto, però era un amore limitato: non pensava che era meglio che io studiassi, lavorassi, anziché stare lì senza far niente con i bei vestiti addosso e i gioielli. Non era cattivo, però cercava una mogliettina che cucinava e metteva il sale bene sulle cose. Non mi voleva male, mi voleva tutta per sé”.

Una storia travagliata e problematica, soprattutto a causa del contesto siciliano, molto tradizionalista. A causa di questo rapporto, Battaglia passò due anni di psicanalisi, e alla fine si decise a lasciare Franco; lui la trovò con un altro uomo, e cercò di spararle con una pistola. Questo avvenne quando Letizia Battaglia aveva 38 anni, e cioè alla fine dagli anni Sessanta: fu dopo la separazione che intraprese la carriera di fotografa per la stampa.

Sa Franco Stagnitta, ebbe tre figlie: Cinzia, Shobha e Patrizia. Della vita privata della celebre fotografa palermitana si è sempre parlato molto poco, e se non fosse per l’intervista sopracitata non avremmo neppure questi pochi dettagli. Della sorte dell’ex-marito, dopo la separazione, sappiamo poco, e ancora una volta è stata Battaglia a raccontare qualcosa: “Ci siamo lasciati, ma quando poi si ammalò lo andavo a trovare e lui era felice, alla fine siamo stati amici”.

Online non si trovano foto di Franco Stagnitta, e quella più spesso attribuita al “marito di Letizia Battaglia” – che vede la fotografa assieme a un uomo che le regge un ombrello – raffigura invece Franco Zecchin, assieme alquale aveva fondato nel 1974 l’agenzia Informazione Fotografica. Nel film Solo per passione, invece, il ruolo di Franco è interpretato dall’attore Paolo Briguglia.